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幼兒園女師勾已婚司機「農舍交纏」！他喊：我們不分手…兒面前曝3年姦情下場慘

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲高雄市一間幼兒園女師與男同事發生婚外情，挨正宮告要賠30萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市一名在幼兒園擔任司機的人夫偷吃女同事，雙方曾在摩鐵、農舍激戰，不倫戀被老婆抓包後簽下悔過書，承諾與小三斷開關係，孰料，又被老婆發現曖昧對話，氣得正宮怒告小三，法院日前判小三應賠償正宮30萬元精神撫慰金，可上訴。

正宮主張，小理（化名）與丈夫同在高雄市一間幼兒園工作，2人在2017年至2019年成為男女朋友，她2018年11月間見到丈夫寫給小理的信件，察覺不對勁，2019年4月3日又見到丈夫從小理的汽車下車，隔日便要求丈夫、丈夫弟弟及小理、小理友人出面對質。

正宮表示，此事發生5天後，丈夫辭去了幼兒園司機的職務，並在同年月18日簽立悔過書，坦承有與小理以電話、書信、簡訊互傳曖昧對話，並保證兩人不再繼續來往，但小理與人夫私底下仍傳LINE、電子郵件等，互訴情意並相約見面，丈夫還在她、婆婆、小姑、兒子等人的面前親口承認與小理交往，讓她心痛不已，決定向小理提告求償精神撫慰金40萬元。

小理則否認有與人夫發生婚外情，強調2人只是單純同事關係，正宮所提出的電子郵件內容跟悔過書，她都沒有見過，只是人夫單方面書寫的信件，且正宮提出的錄音光碟，內容也只是正宮與人夫弟弟單方面在輪流指責她而已。

她表示，當時自己僅有一位女性友人在場，人夫弟弟又面露凶光，因此她不敢反駁，只能選擇隱忍、沉默，讓正宮罵到氣消，但這不能當作她與人夫有不正當關係的證據，人夫會知道她的農舍配置，是因為曾經到農舍幫忙除過草。

但人夫出庭時表示，2人交往約3年期間有肌膚之親，所以才會叫小理「老婆」，曾在農舍、摩鐵發生過性行為。高雄地方法院勘驗各項事證發現，人夫曾傳訊給小理，「小理老婆」、「我很珍惜妳」、「我們不分手」、「我很想妳」等語，小理也給予回應，且如果雙方沒有不正當關係，小理大可不必赴正宮的約，還任人指責小三沉默忍耐，不採信小理的說詞，判她應賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。

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