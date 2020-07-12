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網美老師嘟嘴「親我呀~」　下秒強吻男孩：想犯罪怎麼辦！影片曝光網看傻

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▲▼ 網紅女幼兒園教師自稱男童「女朋友」。（圖／翻攝自微博）

▲ 網紅女幼兒園教師自稱男童「女朋友」。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

幼稚園老師對孩子的啟蒙教育非常重要，然而河南省南陽市唐河縣的網紅女老師，日前竟然將與小男生嘴對嘴親吻的影片PO上網，更說「我想犯罪怎麼辦」，行徑令人相當傻眼！

近日一段「幼稚園老師與小男生嘴對嘴親吻」的影片在大陸瘋傳，畫面中可以看到，該女老師將小男生叫來，要求嘴對嘴接吻，用嬌嗲語氣不停喊「親我呀」，更向著小男生「嘟嘴」，隨後用手指勾男孩的臉蛋湊近，先親了小臉蛋一下，之後直接嘴對嘴接吻。

▼ 網紅女幼兒園教師與小男生嘴對嘴親吻。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 網紅女幼兒園教師自稱男童「女朋友」。（圖／翻攝自微博）

更離譜的是，影片配文竟寫道「我想犯罪怎麼辦」、「女朋友在此，我可以等他十年」。片段隨即引發熱議，並登上微博熱搜，有人質疑其言行不當，「想紅想瘋了」、「其實就是猥褻兒童」、「我吐了，變態不分男女」、「我要是家長恐怕就要發瘋了」。不過她本人回覆稱，男孩的家長都沒有責怪。

此事不斷發酵，當地警方隨後介入調查。南陽警方10日表示，涉事的影片拍攝於2019年12月2日，女幼兒園教師自稱是男童的女朋友只是開玩笑，當時由於班上有學生表現好，她是想獎勵該學生才親吻，殊不知學生意外親到自己嘴唇，剛好她在拍片，事後沒多想就放上抖音。

警方向學校職員查問，認為涉事老師只是喜歡拍「學生的快樂瞬間」，思想很單純，沒有進行猥褻學生的行為，學生的母親對此也「表示理解」。

據悉，該名女幼兒園教師是抖音網紅，網名「一隻小胖」，有逾21萬粉絲，獲讚數量逾270萬。她在微博表示，是有微博主翻出她以往拍的影片想進行攻擊，反駁孩子才4、5歲，「我對他們只有關愛和喜歡，如果這也有錯，我真的不知道該說什麼，我從未想過靠這個小朋友博關注。」隨著爭議愈演愈烈，女教師已將微博內容全數刪除。

對此，唐河縣成立的事件調查處置工作組11日通報，稱經初步調查，涉事教師文某某（具有幼稚園教師資格證）行為有悖教師行為規範，在社會上造成了不良影響，7月8日，該幼稚園己將文某某予以辭退；目前，縣教育部門已責令該幼稚園停業整頓，當前，調查工作仍在深入開展，後續調查處置情況將及時向社會公佈。

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