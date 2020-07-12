闖幼兒園「升堂私審幼童」判免職！　花蓮惡檢提再審仍被打槍

▲花蓮惡檢不服被免除檢察官職務，2度提再審仍被駁。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

花蓮地檢署前檢察官林俊佑前年6月為查女兒是否遭霸凌，率領警察2度闖幼兒園私審幼童一案，因此舉嚴重影響司法人員形象，林遭司法院職務法庭判決免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。林日前有新證據，以原審合議庭審判長、前公懲會委員長石木欽因案辭職，公信力受爭議，二度提再審，但仍遭駁回。

2018年6月間，林俊佑2度指示員警陪同前往幼兒園，威逼園長索討教室監視錄影帶觀看，法務部檢審會以林超出權限，違反檢察官倫理規範，事證明確，嚴重戕害檢察官形象，決議停職，並移送監察院彈劾。

監察院認定林俊佑因懷疑女兒在幼兒園遭同學欺負，園方未妥善處理，利用職務指示員警隨同前往幼兒園，不顧勸阻執意進入教室，嚴厲質問學童，致幼童心生恐懼，提案彈劾並移送職務法庭究責。

職務法庭去年5月判林俊佑免除檢察官職務，轉任檢察官以外公務員職務。林俊佑不服，去年9月提起再審遭駁回。

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