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公司旅遊勾人夫「有空檔時做」！女業務嗆正宮「忍妳2年多」：他叫我幫生小孩

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▲正宮驚知老公與保險女業務上摩鐵，氣炸將人約出門談談。（示意圖／Ettoday資料照）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名在保險公司上班的人夫偷吃公司女業務，雙方還趁著公司旅遊的空檔滾床單。正宮意外發現老公竟與女業務開車進入摩鐵，瞬間氣炸將人約出來簽切結書，要人夫與女業務保證不會再有超出友誼的關係，但女業務過程中自爆，忍了正宮2年多，人夫還要她生一個小孩才有底牌，讓正宮大怒決定提告，日前法院判決出爐。

正宮主張，老公與小君（化名）同在保險公司工作，2人是同事關係，沒想到小君明知道老公已婚，還在2017年6月至2019年11月間有不正當交往，期間發生過多次性行為，直到她意外發現小君竟搭著老公的車進入摩鐵，才驚知丈夫背叛了婚姻。

正宮表示，2019年11月8日她把小君約出門談談，老公與小君簽下了切結書，承認2人曾共同進入旅館，並保證不再有任何超出友誼的互動。當天小君向她坦承，她早就知道人夫有老婆，還說，「人夫叫我幫他生一個小孩，生一個小孩就可以有底牌，已經忍妳2年多了」，小君還加碼向她爆料，2019年10月人夫到雲南時，曾支開同事與小君發生性行為，讓正宮決定向小君求償100萬元精神撫慰金。

▲▼示意圖,社會,旅館,偷情,小三,摩鐵,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲小君曾嗆正宮，「要不要繼續(交往)就看妳老公」。（示意圖／123RF，與本案無關）

擔任業務小君則辯稱，2018年10月間得知人夫有老婆後，確實沒能切割2人關係，2018年10月公司旅遊時有發生性行為，但強調2019年11月4日到摩鐵時，2人並沒有發生性行為，從2019年11月8日簽下切結書後也沒有與人夫有任何逾越男女分際的行為，當天她也有向正宮道歉，表示自己財力有限，正宮求償的金額太高了。

法院勘驗正宮與小君11月8日的對話發現，「我去年打電話給妳的時候不就知道我是他老婆了嗎？那妳們怎麼了？」、「就繼續啊！」、「妳今天會願意下來，是你要跟我說SORRY，但是我還是要跟妳老公交往是不是？」、「有沒有交往，那就看妳老公要不要繼續」、「他叫我幫他生一個小孩」。

小君還曾嗆聲，「妳覺得妳忍了我1年多，但是我忍了妳2年多，我也超難受的」、「他都叫我生小孩了，他講了好多次了，他說我生一個小孩就可以有底牌了」，面對正宮詢問，「妳怎麼願意跟他做愛？」小君更理直氣壯稱，「他找我的啊！」、「在飯店有空檔的時候做，去他的房間」，法官勘驗各項事證後，判小君應賠償正宮75萬元精神撫慰金，全案仍可上訴。

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