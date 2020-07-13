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高雄無照師狠虐3歲兒！媽忍痛「讓孩狂咬發洩」…列5點淚控：不給看監視器

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▲高雄市鳳山區一間幼兒園遭爆有老師不當管教學生！（圖／翻攝臉書《靠北惡質幼兒園》） 

▲高雄市鳳山區一間幼兒園遭爆有老師不當管教學生！（圖／翻攝臉書《靠北惡質幼兒園》）

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄市鳳山區一間幼兒園遭爆有老師不當管教學生！一名媽媽就在臉書《靠北惡質幼兒園》痛訴，不到3歲的兒子在該間幼兒園就讀後，經常受到一名楊姓老師的暴力對待，不但「捏壓打抓」，還會大聲痛罵，讓兒子情緒變得相當不穩定，最後在文末列出5大點控訴園方違規，想調閱監視器卻遭拒，教育局處理態度消極，讓她大嘆「有冤難伸」。

這名媽媽於貼文指出，孩子於2019年9月9日入園後，常緊張一直摳手指，甚至摳到流血，今年3月開始，孩子每天都會問她「媽媽妳愛我嗎？」，變得很沒有安全感，常被一點點聲音驚嚇，無來由的半夜睡不安穩，常常爬起來大哭，接小孩回家時，問「在學校好玩嗎？」，孩子都說，「在學校哭哭讓老師生氣或是做不乖的事被處罰！」

4月10日當天聽到楊老師說「你小孩故意用門夾傷同學的手導致手指瘀青，說小孩要同學不准哭，並說是老師夾的！」，她趕緊趕到學校，看到兒子哭腫雙眼，很害怕的樣子，詢問同學傷勢無大礙，已由家長帶回，楊老師氣憤對她說「我已對孩子表示生氣也訓了話，告知這樣會帶到警察局去！」，但她聽完當下心情真的很難過，「孩子錯誤在先，我願意負責，但聽著老師轉述如何對孩子訓話，一直說孩子是故意的，我心真的很痛，小孩不到3歲，會是故意的嗎？」，在這之後，孩子更是難以入睡、時常反覆哭鬧，也抗拒上學、害怕老師，有一次甚至聽到孩子對巧虎玩偶說「再講話就用膠帶黏你嘴巴」，雖然覺得不安，但老師們都向她回應稱，孩子在校無問題，因此選擇先相信老師。

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這名媽媽在唱生日快樂祝歌，察覺到兒子真的不大對勁。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

直到4月中，老師陸續向她反應孩子在校無法配合上課、情緒易失控，看了錄影畫面，卻發現學校慶生影片中，孩子頻頻作嘔渾身不對勁，起初她以為是孩子太調皮所致，還向老師不斷道歉說會多注意，孰料，某次在家慶生時，孩子卻一聽到生日快樂歌，就頻頻大嘔吐，不斷跟她說「媽媽你不要保護我」，孩子情緒激動的模樣，嚇到她。

因此5月5日她便請園方查看監視器，並辦理退學，詢問老師為何孩子聽到生日歌會嘔吐，園方並未回應，當天甚至想違規收取教材費2500元，5月8日，她到校看監視器時，卻因畫面模糊而無法清楚查看，園方、老師也不斷表示，沒有動過手腳，希望她可以相信。

到了5月9日，孩子向她表示，「不喜歡楊老師、顏老師，因為做不乖的事會被逼逼然後處罰」，情緒變的激動，撕東西丟東西，暴力，說自己很生氣不想去罰站，要冷靜一下！然而，她睡前和孩子唸「別讓鴿子太晚睡」的故事書時，孩子竟透露出老師恐嚇，「若在學校處罰回家告訴媽媽，媽媽出去會被車子撞死」，重複2次這段話，讓她嚇傻，認為孩子不到3歲，老師憑什麼心態要恐嚇，「好好的一個孩子，被妳們嚇成這樣！」

離開學校後，小孩看到幼兒園的學習單，情緒激動生氣吼叫，把學習單咬爛撕爛，還向她表示，在學校不開心，老師都一直罵他、逼逼做不乖的事，說要當警察北北把楊老師抓起來，因為楊老師都一直罵他，然後開始做出「楊老師怎麼捏他壓他打他抓他，還對他大聲講話」。

面對孩子情緒失控會開始咬她，這名媽媽說「我知道如果連我自己都承受不了那誰來給你依靠！」，因此含著淚忍痛讓孩子宣洩，她知道孩子一定很恨她，去那間幼兒園受苦；事後她辭去工作，帶著孩子到身心科求診，只是老師口口聲聲向她說「都是有孩子的人，能體會相同感受」，孩子去上學卻變得沒安全感，甚至易怒，讓她相當無助惶恐，孩子在接受心理治療後，陸續說老師們都有限制及對孩子們體罰，有學生做不乖的事，還會遭到禁食，在教室內監視器拍不到的地方動手（手和大棍子）還有把孩子關在廁所鎖在辦公室內！

不過這名媽媽提到，事發至今超過3個月，教育局只罰楊師無照6000元，只因楊是護理師沒有幼教資格，她6月4日再次告知監視器拍到明顯師生比不符，幼教科洪女士卻向她堅稱，園所師生比無不符，表示稽查時若現場符合就是符合，不會再看監視器畫面！

她說，教育局有將監視器帶回調查，幼教科郭女士於5月21日發現教室內監視器有死角，孩子們都被帶到那裡，但對於她反應「老師不當管教」，並無立即調閱其他監視器畫面來釐清案情，郭女士坦承於6月10日發現疑似不當管教事項，到6月30日還未通報社會局，她一再要求社會局、教育局讓她查看監視器知道真相，但教育局社會局推託不給看監視器影片，沒進一步積極處理，導致學校目前已無其他區域監視器畫面。

這名媽媽目前調閱到4月10、13、14、15、24、29日的部分監視器畫面，發現孩子都在監視器拍不到的地方（包含午睡），而她也列出5點控訴：「1、無照教師入班，疑似情緒失控 （給予孩子書本用丟的，對待孩子用抓的用推的）；2、兩位以上老師對孩子不當管教（楊老師推孩子、長時間罰站，美語老師抓孩子衣服將其拉過來、強逼孩子坐於椅子上上課）；3、獨留孩子於教室內；4、未依照作息表進行（孩子一整天都在教室內、未到11點即午餐和午睡；5、非當班學生進入教室午睡。」不解教育局社會局人員看了3個月都看不見。

直到7月9日，她才終於收到教育局的回覆：「『該園發生不當管教案件』及未依幼兒教保及照顧服務實施準則提供教保服務1節，本局業於109年6月23日依幼兒教育及照顧法第51條規定，要求該園《限期改善》，並將改善結果報本局，逾期未改善則續依同法裁處罰鍰。」，但她認為教育局有查到不當管教事件，卻不給看孩子部分的監視器畫面，也感受不到園方及老師誠意道歉，孩子跟她都身心俱疲，有冤難伸。

對此，稍早高雄市教育局回應：

一、教育局於109年5月11日接獲民眾陳情後立即到園查察，經調閱監視器畫面查證，發現該園確有不當管教情事，且禁用未具教保服務人員資格者從事教保服務。

二、教育局已依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例規定，要求園方限期改善並裁罰園方及行為人各新台幣6千元，另該園人員不當管教行為涉及兒少法，已移由社會局調查，並針對家長與幼兒提供心理諮商及法律諮詢。

三、此外，教育局於7月7日再次到園複查，發現該園仍有進用未具教保服務人員情事，經限期改善未改善，將依法加重裁罰。


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