12煞擄台主「球棒爆頭」！他慘死遭丟包山區…冷血男「開抖音」錄施暴片笑出來

▲娃娃機台主遭擄至山上球棒爆頭送醫不治，其中一名兇嫌還開抖音錄下過程。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市鶯歌警方2019年12月21日凌晨獲報，環河路山水步道口有一名男子倒地不起，到場發現該男全身是傷奄奄一息，趕緊將他送醫搶救，但男子仍因傷勢過重宣告不治。根據調查，原來該名50歲的歐姓男子是遭人持棍棒圍毆，其中還有至少6名未成年少年參與其中，訊後將涉案人依殺人罪偵辦。法院日前判決出爐！

判決指出，阿宏（化名）、阿義（化名）與歐男都是選物販賣機的台主，先前曾發生過口角，2019年12月21日深夜，2人得知歐男正在店內捕貨，決定要撂人「教訓」歐男，於是找來另外7人到娃娃機店外聚集，一見到歐男便將人強押上車，載往位於鶯歌環河路的山水步道口。途中因為歐男不斷反抗，遭到阿宏等人輪番出手毆打。

一行人抵達山水步道口後，再打電話找來另外3人，將歐男拖下車，接著拿出鋁製及木製的球棒朝人一陣狂毆，過程中打到歐男的胸部、、腹、頭部等部位，阿宏見狀還打開「抖音」錄影，稱「他（歐男）說我們他年輕人（指小弟）啊」，雖然他沒有出手打人，但他不斷煽動其他人的情緒，見歐男被打還發出嘻笑聲，最後是其中一人出聲「好了、好了」，一群人才鳥獸散，將渾身是傷的歐男留在原地。

約20分鐘後，一名路人經過步道口，見歐男倒地不起趕緊報警處理，警方到場將人送醫，但歐男仍因頭部粉碎性骨折、多處挫傷，顱內出血、腦水腫，肋骨、手肘骨折等嚴重傷勢，於22日凌晨4時43分急救無效宣告不治。警方循線調閱附近監視器畫面，將人逮捕歸案。

新北地方法院審理後，將其中4人分別依共同犯傷害致人於死、成年人與少年共同犯傷害致死、剝奪他人行動自由等罪，判刑10年6月、10年2月、8年6月、1年2月，全案仍可上訴。至於涉案的6名未成年少年則被移送至少年法庭。

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