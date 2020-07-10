　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12煞擄台主「球棒爆頭」！他慘死遭丟包山區…冷血男「開抖音」錄施暴片笑出來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼歐男送醫畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲娃娃機台主遭擄至山上球棒爆頭送醫不治，其中一名兇嫌還開抖音錄下過程。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

記者戴若涵／新北報導

新北市鶯歌警方2019年12月21日凌晨獲報，環河路山水步道口有一名男子倒地不起，到場發現該男全身是傷奄奄一息，趕緊將他送醫搶救，但男子仍因傷勢過重宣告不治。根據調查，原來該名50歲的歐姓男子是遭人持棍棒圍毆，其中還有至少6名未成年少年參與其中，訊後將涉案人依殺人罪偵辦。法院日前判決出爐！

判決指出，阿宏（化名）、阿義（化名）與歐男都是選物販賣機的台主，先前曾發生過口角，2019年12月21日深夜，2人得知歐男正在店內捕貨，決定要撂人「教訓」歐男，於是找來另外7人到娃娃機店外聚集，一見到歐男便將人強押上車，載往位於鶯歌環河路的山水步道口。途中因為歐男不斷反抗，遭到阿宏等人輪番出手毆打。

一行人抵達山水步道口後，再打電話找來另外3人，將歐男拖下車，接著拿出鋁製及木製的球棒朝人一陣狂毆，過程中打到歐男的胸部、、腹、頭部等部位，阿宏見狀還打開「抖音」錄影，稱「他（歐男）說我們他年輕人（指小弟）啊」，雖然他沒有出手打人，但他不斷煽動其他人的情緒，見歐男被打還發出嘻笑聲，最後是其中一人出聲「好了、好了」，一群人才鳥獸散，將渾身是傷的歐男留在原地。

約20分鐘後，一名路人經過步道口，見歐男倒地不起趕緊報警處理，警方到場將人送醫，但歐男仍因頭部粉碎性骨折、多處挫傷，顱內出血、腦水腫，肋骨、手肘骨折等嚴重傷勢，於22日凌晨4時43分急救無效宣告不治。警方循線調閱附近監視器畫面，將人逮捕歸案。

新北地方法院審理後，將其中4人分別依共同犯傷害致人於死、成年人與少年共同犯傷害致死、剝奪他人行動自由等罪，判刑10年6月、10年2月、8年6月、1年2月，全案仍可上訴。至於涉案的6名未成年少年則被移送至少年法庭。

發現年輕的小祕密！

ET快訊
快訊／新冠肺炎再添2例境外移入！指揮中心1400記者會說明
快訊／拿65張同意票　黃榮村出任考試院長
韓國瑜上「博恩夜夜秀」要自己付錢　價碼曝光！比蔡英文還要貴2
總統大選政治獻金結算！韓國瑜大賺金額驚人　蔡英文虧近2500
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

魔女的條件花蓮版！師生課後七星潭「野戰3回合」　國三男被分手…痛曝師生戀

補教狼師偷拍女高中生裙底9年...40資料夾曝光　妻驚知「老公變態」秒崩潰

向網咖19歲工讀生借錢遭拒　啃老男拿刀刺他！「深17公分」貫破心臟亡

邀年輕妹車內躲雨…載回家「無套硬上」挨告！　2寶爸稱：她腳開開是性暗示

12煞擄台主「球棒爆頭」！他慘死遭丟包山區…冷血男「開抖音」錄施暴片笑出來

腿長110公分、女模級警花「升格當辣媽」！超暖心事蹟曝光　惹哭網：太甘心

一通電話代價真高　男開車接手機失控翻車車毀還要吃罰單

「救命！小孩在裡面」高雄婦下車未熄火　一轉頭車門關上急報警

「上課要穿短裙才輕鬆！」補教狼師偷拍長達9年　高中女學生反蒐證逆襲　

保二警查仿冒竟趁機敲詐國際名牌LV　判刑2年定讞

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

魔女的條件花蓮版！師生課後七星潭「野戰3回合」　國三男被分手…痛曝師生戀

補教狼師偷拍女高中生裙底9年...40資料夾曝光　妻驚知「老公變態」秒崩潰

向網咖19歲工讀生借錢遭拒　啃老男拿刀刺他！「深17公分」貫破心臟亡

邀年輕妹車內躲雨…載回家「無套硬上」挨告！　2寶爸稱：她腳開開是性暗示

12煞擄台主「球棒爆頭」！他慘死遭丟包山區…冷血男「開抖音」錄施暴片笑出來

腿長110公分、女模級警花「升格當辣媽」！超暖心事蹟曝光　惹哭網：太甘心

一通電話代價真高　男開車接手機失控翻車車毀還要吃罰單

「救命！小孩在裡面」高雄婦下車未熄火　一轉頭車門關上急報警

「上課要穿短裙才輕鬆！」補教狼師偷拍長達9年　高中女學生反蒐證逆襲　

保二警查仿冒竟趁機敲詐國際名牌LV　判刑2年定讞

魔女的條件花蓮版！師生課後七星潭「野戰3回合」　國三男被分手…痛曝師生戀

珉娥沉默6天發文！　「謝謝也對不起大家」努力接受治療承諾回歸

吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」1天42人死！　胡錫進：防範措施須比新冠更嚴

赤膊男堅持撒網捕魚！　瞬間被拉下洪水...「6秒遭淹沒」消失

川普稱願見金正恩　金與正狠打臉：對北韓沒好處「年內不會有」！

花旗表示：別指望人民幣能很快取代美元成為避險貨幣

高效節能50%電力　永大獲歐盟電梯節能5A最高省電標章

補教狼師偷拍女高中生裙底9年...40資料夾曝光　妻驚知「老公變態」秒崩潰

「凍豆腐」抗老化+燃脂加倍！　她這樣吃「月瘦3公斤」

田馥甄竟然跳舞了！　唯美背後...她苦曝連三晚爆肝「全身都在痛」

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

社會熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

即／高雄男「舞廳喝酒碰撞」砍3刀慘死

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

高雄男胸口中刀倒地　鮮血狂噴！倒臥人行道

男醉駕衝破民宅撞9車　1歲娃嚇醒狂哭

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

埋伏外遇夫2天抓到2女　正宮傻眼

公司旅遊勾人夫！女業務嗆正宮：他叫我幫生小孩

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

忠犬守中風主人餓死　屍臭救他一命

即／新店2公車車禍　9乘客受傷

新北隨機殺人！他要接女兒下課…突遭男子「持刀插進胸口」

更多熱門

相關新聞

路透：北京透過網路影響台灣

路透：北京透過網路影響台灣

《路透社》報導指出，即便疫情讓中國大陸與台灣的觀光旅遊中斷，但北京當局仍試圖用「網路」方式推動兩岸統一。除了讓台灣的學生、家庭透過線上方式參與中國大陸活動外，也利用當紅的「抖音」國際版「TikTok」吸引台灣年輕人。

美女遭分屍藏箱　被抖音小鬼發現

美女遭分屍藏箱　被抖音小鬼發現

印度再App　一鍵掃描中國軟體

印度再App　一鍵掃描中國軟體

鎖定抖音微信　川普將採取重大措施

鎖定抖音微信　川普將採取重大措施

TikTok涉違反兒童保護協議！美展開調查

TikTok涉違反兒童保護協議！美展開調查

關鍵字：

抖音鶯歌娃娃機台主丟包步道

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陳建州道歉「真的是時候了」！

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

台中4同事集資1200！爽中30億

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

台「洞洞草原」日本爆紅　來賓猜不出成因

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

雞排妹拍片內褲掉下來　赴日「日操18hrs↑」

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華秒給標準答案

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面