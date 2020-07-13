大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

▲大學畢業生起薪上漲至29K，網友卻指出，根本追不上房價與物價。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

一名PTT網友6日在Salary版分享最新薪資資訊，2019年大學畢業生平均起薪攀升至29,336元，不僅又創新高，也是連續第9年成長，被認為年輕人收入改善。但鄉民看了卻紛紛表示，這根本追不上房價，也沒有考慮到物價上漲的程度。

根據勞動部公布2019年的「職類別薪資調查」，大學畢業生平均起薪來到29,336元，與前一年相比上升1.69％，不但又創下新高，也是連續第9年攀升，此數據被認為顯示新鮮人的薪資情況有所改善。

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網友看了紛紛回文表示，台灣南北薪資還是有所差距，「這調查是只算北部吧，中南東部哪有這麼高」、「那我怎麼看到中南部一堆比這個低的……？」、「29k在台北差不多是吃土」。

一些鄉民指出，調查沒有考慮物價上漲的程度，「考量通膨，實質薪資是倒退的」、「薪水才漲幾%，房價早翻n倍了」、「跟台灣房價比，根本追不上」、「現在拿29000大概跟以前拿24000差不多」，「根本是成長比不上物價漲幅」。

但也有人認為，「台灣這幾年物價漲幅還好吧……」、「物價上漲不是壞事，薪水跟著物價一起追上英美這些國家的水準比較重要」。

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