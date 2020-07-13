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當兵「2大習慣」退伍後很難改掉！老鳥笑：真的會忍不住

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▲▼ 當兵。（圖／路透社）

▲多數人覺得「早起」的習慣影響很深，很難一時改回原本的作息。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

一群男生聚在一起時，總是會談論起當兵的過往，一名網友好奇發問，雖然現在只有四個月的兵役，但「當兵時有很多特別的習慣，退伍之後一時之間卻很難改掉」，想問問大家有沒有類似的經驗，「到底有哪些退伍無法馬上改掉的習慣呢？」。

原PO在PTT上以「退伍無法馬上改掉的習慣？」發文，內容提到「國軍部隊紀律嚴明，一個口令一個動作，雖然說有些習慣不自在，但是一時之間卻很難改掉」。尤其他當兵時就會對「方形」特別敏感，摺棉被要摺成豆腐塊，還有點到名字要舉手答「有！」等。

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▲▼當兵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲當兵回憶令許多人印象深刻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出後，引來許多網友們回覆，「平常再路邊走路也會想精神答數」、「真的會忍不住和前面路人對腳步」、「吃飯吃很快，現在有時候還是會狼吞虎嚥」、「講話一定要加你他X」、「跑步運動的時候會想唱軍歌」、「對腳步、走路擺手握拳」、「大部分解家裡的電器」、「進室內會下意識脱小帽」。

其中最多人提到「早起」以及「答有」，「買滷味拿號碼牌，被叫到的時候答有」、「前幾個禮拜起床時間改不過來，後來回到糜爛模式」、「去看病，被叫號站起來答又」、「早起，花我好多時間才改回來」、「5:30就起床」、「自動醒來後差點摺棉被」、「03:30 自動醒來，食勤退伍的」、「叫你名字想答有」。

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