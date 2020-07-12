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先別捐錢！台南在地人起底「芒果爺爺黑歷史」　住透天有田卻讓農民超頭痛

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芒果爺爺（圖／翻攝爆料公社）

▲胡姓「芒果爺爺」賣水果卻被攻擊。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台南善化一名80多歲的胡姓爺爺在黃昏市場擺攤，10日卻遭不明男子拿芒果砸頭，有女網友目擊後好心買下所有水果，並將整起案件PO網，引起國人憤慨。不過當地鄉親爆料，爺爺在當地也是知名的問題人物，家中有透天、有田地，卻總喜歡偷拿農民的蔬果，劣行事蹟是人盡皆知，呼籲民眾不必浪費愛心捐款。

網友11日晚間在PTT發文，提到恐嚇和施暴的男子該被繩之以法，這部分由司法解決，不過隨著新聞強力放送，年邁的芒果爺爺賣水果養家、可憐受害者形象深入人心，在網路上也出現了買水果或捐款幫助的號召。

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「希望特地來給爺爺捧場或捐錢就不必了」。網友表示，母親正好和芒果爺爺一樣住在台南市官田區渡拔里（舊稱渡頭里），當地大家都知道他住透天樓房、田地不少，家境其實很不錯，不過有著不良惡習，「很多農民被他偷過蔬菜水果，尤其現在是芒果採收期，被他偷過的農民太多了。」

▲▼80歲芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭！攤商曝當地潛規則　兇手是他。（圖／東森新聞）

▲芒果爺爺表示由於妻子出車禍無法行動，他為了賺錢養家才出來賣水果。（圖／東森新聞）

網友說，有些農民會可憐芒果爺爺的老婆車禍後行動不方便，心軟選擇不報警，但他積習難改，時常手癢繼續偷，再把水果轉賣，是當地知名頭痛人物，呼籲民眾千萬不要看了新聞就盲目跟風捐錢，「社會還有許多弱勢老人值得幫助，不然渡拔里的農民可能會氣瘋！」

根據當地社團居民的留言討論，看得出芒果爺爺形象確實相當差，這些指控並非空穴來風。涂姓鄉民表示，爺爺前幾年跑到她家偷剪金煌芒果被逮個正著，他當場下跪保證不會再犯，「我公公心軟沒有移送法辦......之後聽聞又偷別人農作物上警局。」

另一位在地人說，爺爺專偷別人的蔬果去賣，「前陣子才偷了我姑姑田裡的破布子，被抓到，還要求不要報警。」也有鄉民控訴，爺爺在渡拔里無人不知、無人不曉，農民見了就頭痛，明明沒種植什麼作物，但就是能生出蔬菜、水果販賣，「大家在不知情的情況下繼續挺他、支持他，我們辛苦的農民就不能有充分的睡眠了。」

▼有女網友目擊了「砸頭事件」，好心買下爺爺所有的水果。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！全身芒果渣坐全聯外…網看完氣炸。（圖／翻攝臉書、爆料公社、Google地圖）

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