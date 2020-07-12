遭比特犬「緊咬32秒」痛苦哀號！專家曝「3招」讓牠立刻鬆口

▲嘉義縣有1隻比特犬咬傷1隻黑狗。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

被農委會列為危險犬種的比特犬，過去有許多傷人、咬傷其他狗的紀錄。近日在嘉義縣右發生比特犬咬傷黑狗的事件，雖然比特犬的飼主一家人拿著雨傘、水桶等敲打比特犬，依舊無法將比特犬拉開，導致黑狗身上有多處傷痕。對此，網友就發問，如果被比特犬咬，要如何掙脫？有動物專家就公佈「3招」用來對付比特犬。

比特犬除了攻擊性強外，皮膚相當厚實，且具備著驚人的耐力及咬合力，在世界各地都發生過多起比特犬攻擊事件；例如，美國聖地牙哥曾有名8個月大男嬰被彼特犬咬死，英國也發生過已懷孕的婦女被咬到重傷身亡，還有在台灣曾有飼主疏於管理比特犬，讓牠到處亂跑，造成街上一隻年邁的老狗被咬死。

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▲網友在PTT發問，被比特犬咬住到底該怎麼掙脫?（圖／翻攝自PTT）

有網友在PTT八卦版發問：「被比特犬咬住到底該怎麼掙脫?」內文表示，若今天自己或身旁的人意外被比特犬攻擊，有什麼能自救或救人的方法?結果引來大批網友討論。

網友們紛紛在底下留言「先拿手機自拍，不然打牠時可能會被動保告」、「我覺得戳牠眼睛」、「拿防狼噴霧噴一下就解決了」、「鼻子眼睛噴辣椒水看看」、「攻擊牠蛋蛋是唯一讓他鬆口的辦法」、「人要比狗兇，你懦弱你就輸了」。

據《三立新聞》報導，有動物專家指出，比特犬攻擊性強，一旦牠們咬住東西絕不會輕易鬆口，如果拿東西敲打比特犬，牠們不太會感受到疼痛感，因此沒有什麼效果；大家若遇到這種情況，專家建議以強力水柱噴向比特犬，也可以使用布、毛巾遮住比特犬眼睛、頭部，或請飼主安撫比特犬，才有可能讓牠們鬆口。

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