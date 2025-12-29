桃園百倍奉還抽獎「同1人連中拿6萬」引熱議　經發局：律師見證

▲桃園市府經發局辦「百倍奉還」抽獎，遭疑一名女子短時間內抽中2次獎。（圖／翻攝桃園市政府經發局臉書）



記者張靖榕／綜合報導

桃園市政府經濟發展局主辦「普發一萬・桃園百倍奉還」活動進入倒數階段，盼帶動年終消費熱潮；隨著跨年檔期來臨，全市商圈與在地店家推出多元優惠吸客。經發局於26日完成第五波公開抽獎，由電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，得獎名單已公布官網，但因其中一名潘姓女子兩項抽獎都中獎，引發網友質疑抽獎是否公平。

同一人隔2天抽中不同獎

有網友發現，12月19日「天天抽1萬」與12月21日「週週抽5萬」的得主為同一人，截圖在社群平台Threads引發熱議，質疑是否存在黑箱作業。對此，桃園市經發局回應，活動至今完成的5波抽獎，皆在律師公開見證下進行，秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出得主，並無不當情形。

百倍奉還抽獎到12／31截止

經發局指出，活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並自12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，整合餐飲、旅宿、零售及生活服務優惠。民眾只要在特約店家消費滿100元，即可加碼參加「消費滿百抽2000」抽獎，提升跨年連假與年終消費的中獎機會。

活動將於12月31日截止，凡於活動期間在桃園市登記店家消費的有效發票，並於115年1月7日前完成登錄，仍有機會角逐壓軸的百萬元現金大獎。