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美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

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▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲美國川普政府禁止與解放軍有關聯的中國留學生、研究人員入境。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國川普政府先前宣布，為了遏止中國剽竊智慧財產與商業機密，將禁止具有解放軍背景的研究人員與學生入境，暫時停止發放或撤銷F類、J類簽證，預估影響3000至5000人。一名25歲、就讀常春藤名校的中國留學生向媒體NBC叫屈表示，他絕對不是間諜，但過去幾年的努力如今都有可能化為烏有，「這是一場惡夢」。

這名中國留學生曾就讀一所具有解放軍背景的大學，他匿名透露，原本預計今年秋天完成材料科學、資訊科學碩士雙學位，並在美國尋找軟體工程師的工作，「我花費的是自己的金錢跟時間，我非常努力，而現在一切都有可能消失……我就必須回到中國了，這是一場惡夢」。

這名中國留學生強調，他絕對不是獲得北京資助的「間諜」，也指出美國政府應該進行「更聰明的篩選程序」，而非全面取消簽證。

美國情報單位相信，國內大學開放、合作的學術與研究環境，成為中國間諜竊取科學與技術的最佳場域。川普政府表示，一些中國大學或企業實體「支持或實施」北京的軍民融合策略，以利「獲取並轉移世界頂尖技術，包括透過剽竊手段，達到軍事主導地位」。被認定與上述大學或企業相關，並持有F類、J類簽證的中國研究人員或學生，將遭禁止入境或取消簽證。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲川普政府宣布的簽證禁令引發正反方熱議，如何兼顧學術與國安議題成為關注。（圖／路透社）

據悉，每年大約36萬中國公民在美國學校就讀，學費與其他費用可帶來大約140億美元的經濟活動，此政策引發兩派論戰。政界人物與專家認為，川普政府的憂慮是合理的，一些中國學生可能造成國安威脅，但也擔心此舉導致中國公民對於「來美留學」望之卻步。另一方意見指出，中國學生也替美國帶來許多貢獻。

智庫「亞洲戰略與國際研究中心」資深研究員格拉瑟（Bonnie Glaser）認為，中國留學生中「會有一定比例的人存在合法性問題，應該要被禁止前來美國。但在灑網的時候，你可能會抓到一些合法的人」。她懷疑政府是否有能力評估每個人，「這在中國的體制之下很難做到，因為你不知道他們是否在說實話，我們不能取得他們的政黨資料，就了解他們真正的背景」。

Klasko移民律師夥伴創辦人、移民律師史塔克（William A. Stock）認為，雖然可能存在著合理的安全顧慮，但此政策造成的傷害，將遠大於它所想要解決的問題，「在沒有謹慎考慮的情況之下，真正丟掉美國在世界上最大的競爭優勢之一……這真的是一個笨拙的政策」。

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