墜機瞬成火球！飛行員「99％灼傷」全身燒焦滲血　扛女子走1.6公里求救

▲來自英國的飛行員大衛犧牲性命,在墜機意外以後拯救4人。(圖/翻攝南非民航局SACAA)



記者吳美依/編譯

來自英國的大衛(David Goodwin)陪伴同為飛行員的女友蜜雪兒(Michelle Tilley)到南非拜訪姊妹,未料經歷墜機意外。他在熊熊烈火之中拯救4人,儘管衣服已經被燒光,全身99%灼傷,燒焦、流血,卻仍奮力扛著重傷者步行到1英里(大約1.6公里)之外的安全地帶求救,2天後傷重不治。

大衛是一名經驗豐富的飛行員與跳傘運動員,他陪同蜜雪兒與姊妹莎琳(Sharlene Tilley)從英國赫特福德郡(Hertfordshire)出發,拜訪移居南非的另一位妹妹塔尼亞(Tania Collins)和外甥萊恩。三姊妹希望把過世母親的骨灰撒在美麗風景區,因此一行人租了一架Cessna 206前往旺德布魯(Wonderboom)。

Hero Brit pilot had 99% after crash but carried woman for a mile to safetyhttps://t.co/lXNK2IIcFg pic.twitter.com/sXjsf4tA5t