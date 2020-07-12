墜機瞬成火球！飛行員「99％灼傷」全身燒焦滲血　扛女子走1.6公里求救

▲來自英國的飛行員大衛犧牲性命，在墜機意外以後拯救4人。（圖／翻攝南非民航局SACAA）



記者吳美依／編譯

來自英國的大衛（David Goodwin）陪伴同為飛行員的女友蜜雪兒（Michelle Tilley）到南非拜訪姊妹，未料經歷墜機意外。他在熊熊烈火之中拯救4人，儘管衣服已經被燒光，全身99％灼傷，燒焦、流血，卻仍奮力扛著重傷者步行到1英里（大約1.6公里）之外的安全地帶求救，2天後傷重不治。

大衛是一名經驗豐富的飛行員與跳傘運動員，他陪同蜜雪兒與姊妹莎琳（Sharlene Tilley）從英國赫特福德郡（Hertfordshire）出發，拜訪移居南非的另一位妹妹塔尼亞（Tania Collins）和外甥萊恩。三姊妹希望把過世母親的骨灰撒在美麗風景區，因此一行人租了一架Cessna 206前往旺德布魯（Wonderboom）。

Hero Brit pilot had 99% after crash but carried woman for a mile to safetyhttps://t.co/lXNK2IIcFg pic.twitter.com/sXjsf4tA5t — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) July 11, 2020

《鏡報》11日引述南非民航局剛才發布的調查報告指出，一行人2018年11月29日下午3時左右從奈斯普魯（Nelspruit）起飛，中途暫停補充燃料，再度起飛20分鐘後發生意外。蜜雪兒當時正在駕駛，卻在馬哈多多普（Machadodorp）上空6750英尺（大約2000公尺）遇上厚厚雲層。她只擁有目視飛行的執照資格，於是決定降低高度，希望增加能見度，未料飛進雲霧壟罩的山谷，趕緊把飛機交給大衛。

大衛擁有「儀表飛行」（Instrument Flying Rules）資格，能夠在能見度低的情況之下靠著儀器飛行，但此時飛行高度已經過地，儘管拚命拉高，飛機仍「撞上樹梢以後墜地起火」。他那一側的駕駛艙瞬間變成巨大火球，但一發現女友因重傷而無法開門，仍強忍痛楚解開安全帶，打開左方的門讓乘客逃出，「因為飛機被撞擊後的大火吞噬，（大衛）當時已經承受大約99％灼傷」。

大衛的衣服被燒個精光，全身燒焦流血，卻仍設法扛著重傷的塔尼亞，領導眾人穿過樹林，步行到1英里之外的林業道路求助。一行人幸運地遇見50名林業工人，被緊急送醫。但是，大衛在搶救2天以後仍傷重不治。

根據事發現場照片，飛機墜毀後，唯一能夠辨認的部位就是已經扭曲變形的螺旋槳，駕駛座已成灰燼。調查人員表示，大衛勇敢犧牲自己，拯救4條性命，讓其他乘客從一場「無法生還」的嚴重失事中存活下來。

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