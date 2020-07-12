領三倍券「1000萬人衝郵局」？　他曝「這時段」保證沒人

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者施怡妏／綜合報導

振興三倍券今（12）日為第二波紙本預購的最後一天，預購人數目前已經破1千萬人，這表示到時發放時，將會有1千萬人湧進郵局領取振興三倍券。有網友對此感到好奇，「若15日當天去郵局領券，會有多慘呢？」有內行網友透露，若這個「黃金時間」去，保證沒有人跟你搶。

原PO在PPT發文表示，自己找了一間很偏僻的超商，「預計半夜去領，這樣應該能不用排什麼隊，就把全家人的份領回來」，目前預購人數破1千萬人，意味著還有1千多萬人要去郵局現場領券，「依照台灣人愛排隊的個性，15日當天會有多慘 ？」

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▲三倍券於7月15日起即可正式消費。（圖／記者蕭可正翻攝）

底下有網友回覆，「誰叫你當天去搶der」、「你怎那麼有自信不會被搶光，也可能當天那間超商就被搶」、「愚笨的人才會當天去領！」、「記得響應我OK你先領」、「我當天早上會特地去見證奇景」。更有內行網友分析，「一人也只能領一次，又不是口罩，往後一兩週去領就沒人了」、「反正只能領一次，而且可以花到年底，才三千，哪時候領都一樣，晚一兩個禮拜去看櫃檯還有誰」。此外，也有人提醒原PO，「超商半夜不提供領券的服務」。

振興三倍券官網寫道，在超商預訂領券分為三個梯次，第一梯次為7/15至31日，第二梯次為7/22至31日，第三梯次為8/15至31日，領取時間為早上九點至晚上十點，其餘時間不受理。沒有預購的民眾15日當天可以至全台郵局都可以領取實體券，為了防止人潮湧進，經濟部也公布分流，「採身分證字號尾數單、雙號作為領券分流，單號為週一、三、五領，雙號為週二、四領取，週六則不分單、雙號都可領取。」