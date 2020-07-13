墾丁後壁湖「失蹤硨磲貝」找到了！　潛水界：被刻意移動的機率高

記者黃翊婷／綜合報導

墾丁後壁湖一隻長約60公分的明星硨磲貝疑似被偷，現場只留下足絲，消息傳開後引起潛水愛好者的關注。幸好，「失蹤」的硨磲貝12日已經被找到了，台灣潛水潛水公司執行長陳琦恩認為被刻意移動的機率很高，不排除會與墾管處商討，將牠移到更加安全的地點安置。

▲硨磲貝是迪士尼動畫中美人魚的貝殼床，外型十分美麗。（圖／台東縣政府農業處，非本文失蹤的硨磲貝，下同）

硨磲貝有「海中玫瑰」之稱，又叫「貝中之王」，最大可以長到一公尺，廣泛分布於印度洋與太平洋，與珍珠、珊瑚、琥珀一同被西方譽為「四大有機寶石」，早期因為外殼鮮艷多彩，遭到過度捕撈、製成工藝品，導致數量銳減。

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而墾丁硨磲貝位於墾丁後壁湖潛點核3廠出口水東側，當地潛水教練8日就發現硨磲貝疑似有被移動的跡象，當下曾協助移回原位，沒想到隔日竟然直接消失，讓潛水愛好者們相當驚訝，畢竟這段期間海域風平浪靜，更何況之前莫蘭蒂颱風侵襲時，牠都沒有位移，這次居然「失蹤」，現場只留下足絲，很有可能是遭到盜採。

▲硨磲貝因為過度捕撈，導致數量銳減。

墾管處獲知消息後，立即會同保7總隊第8大隊與業者、志工合作，加強巡查次數，以免類似的事情再度發生。幸好，12日傳來了好消息，失蹤的硨磲貝在距離原棲地20公尺外的沙地被尋獲；台灣潛水潛水公司執行長陳琦恩向《自由時報》表示，硨磲貝被刻意移動的機率還是很高，後續會與墾管處商討，看能不能將牠移到更加安全的地點安置。

由於墾丁國家公園端午節連假曾發生海葵被偷事件，後來又發生硨磲貝「離奇失蹤」，雖然最後有找回來，但依據國家公園法規定，撿拾、採取、販賣、陳列貝殼及珊瑚礁石，罰款金額為3000元，還是要提醒民眾多加注意，以免不小心觸法又傷了荷包。

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