墾丁男離奇醉倒路旁草坪…「金項鍊失蹤+身上瘀青」！被發現時已死亡

▲男子離奇倒臥路旁，金項鍊失蹤，家屬求行車紀錄器畫面追真相。（圖／翻攝臉書社團）

記者吳奕靖、莊智勝／屏東報導

屏東縣墾丁發生一起詭異命案，一名男子10日下午倒臥在往船帆石的路上，被發現時男子倒在路旁圍牆處的草坪中，已經明顯氣絕身亡，且頸部戴著的金項鍊也消失無蹤，身上還出現瘀青。家屬懷疑案情不單純，在臉書社大地方社團徵求行車紀錄器；目前恆春警方也已介入調查，確切案情正積極釐清中。

據親友描述，當天男子酒後獨自外出，毒再走在墾丁椰林會館到福然飯店這段路之間，隨後便失去聯繫，直到下午3、4點才被民眾發現倒臥在路旁草坪，但當時男子已經死亡。離奇的是，家屬發現男子頸部掛著的金項鍊不翼而飛，且送往殯儀館後，還發現身上有瘀青痕跡，懷疑案情恐有外力介入。

為尋求真相，家屬在臉書墾丁地方社團中PO文徵求行車紀錄器，「7/10早上8點-中午12點這，墾丁椰林會館到墾丁福容飯店這段路之間，誰有在墾丁的這個時候車子行車記錄器，有拍到錄到的，麻煩提供一下資訊給我們。以下看有沒有看到這個男生，當下穿黑色踢血格子短褲沒有穿拖鞋，身上次（刺）雙甲、約33歲，脖子戴金項鍊，當時自己一個人走在那段路上，有好心人士有在墾丁的有經過那段路的時間，麻煩提供行車記錄器給我們，這個事情真的很重要非常重要，請大大幫我們分享，感恩的心！」

由於整起案情太過離奇，恆春警方獲報後也立即展開調查，並於男子當時逗留路段調閱監視器追查，目前案情正在積極釐清中。