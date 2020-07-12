壯男離奇陳屍墾丁飯店外路旁草坪　「手腳有小擦傷」將解剖查死因

▲33歲男子生前走在墾丁路旁影像 。（圖／記者陳崑福／翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

33歲男子10日下午被發現陳屍在恆春墾丁往船帆石路段旁，家屬質疑死因，屏東縣恆春警方報請屏東地檢署檢察官驗屍，檢警驗屍發現身體外觀除屍斑外，手、腳有疑似小擦傷，並未發現致命外傷，檢察官已指示解剖以釐清確切死因，為求慎重，指示警方擴大調閱監視器，以追查確切造成其死亡原因。

▲▼蔡男陳屍地點。

另針對家屬於社群媒體表示疑點，恆春警方也列入追查重點，以釐清案情。

蔡男於10日下午被發現陳屍墾丁一家飯店草坪，家屬徵求行車紀錄器的PO文「墾丁椰林會館到墾丁福容飯店這段路之間，誰有在墾丁的這個時候車子行車記錄器，有拍到錄到的，麻煩提供一下資訊給我們，以下看有沒有看到這個男生當下穿黑色T恤格子短褲，沒有穿拖鞋身上刺雙甲約33歲，脖子戴金項鍊，當時自己一個人走在那段路上，善心人士們有在墾丁的有經過那段路的時間，麻煩提供行車記錄器給我們。」

文中提及，男生喝了酒自己一個人在這段路上，人失蹤了，一直到下午三、四點，才找到人在芙蓉路旁圍牆上台的草坪，但人已經往生了，身上的金項鍊也不見，送到殯儀館發現有瘀青」。

恆春警方調查，蔡姓男子前一晚曾與友人飲酒到天亮，後獨自外出散步，被發現時已明顯死亡，警方獲報，報請檢察官驗屍，由於身體外表未發現有致命傷痕，檢察官指示擇日解剖查死因；另針對家屬質疑蔡男生前脖上戴有金項鍊，事後不見，恆春警方已調閱死者生前走過沿線監視器，及投宿民宿等地點，深入展開調查。

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