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死前赤腳散步2hrs…草坪上「詭異跳躍」！墾丁男離奇亡　警追失蹤8兩金項鍊

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▲33歲男子生前走在墾丁路旁影像 。（圖／翻攝網路）

▲蔡男酒後外出散步，監視器拍下最後身影。（圖／翻攝畫面）

記者莊智勝／屏東報導

恆春墾丁往船帆石路段10日下午發生一起離奇死亡命案，33歲的蔡姓男子酒後獨自外出，不料卻就此失聯，直到下午被人發現仰躺在飯店前方的草坪上時，卻早已明顯死亡多時，且蔡男頸部所戴的8兩重金項鍊也不翼而飛。檢警昨初步相驗，除了手腳有些微小擦傷外，蔡男身上並無明顯致死外傷，且蔡男在死亡前的舉動也相當詭異，除了打赤腳在柏油路上行走約2小時外，死亡前還曾在草坪上跳來跳去，目前警方仍在積極追查，釐清死因。

恆春警方初步調查，蔡男前一晚曾與好友喝酒喝到天亮，10日當天還獨自外出散步醒酒，監視器也拍下蔡男身影，但奇怪的是，酒醉的蔡男竟是打赤腳走在柏油路上，沿途漫步閒晃，赤腳行走約2個小時，隨後身影消失在監視器的拍攝範圍中。

蔡男失聯後親友相當焦急，幾經找尋後仍無結果，不料10日下午卻傳來噩耗，蔡男遭民眾發現仰躺在飯店前方草坪，當時已經沒有生命跡象、明顯死亡。

警方獲報後趕抵現場，初步檢視並無打鬥痕跡，但蔡男頸部隨身攜帶的8兩重金項鍊卻不翼而飛。家屬也因此懷疑整起死亡案件可能有外力介入，因此在臉書各大社團徵求10日上午8時至12時經過飯店的行車紀錄器，希望能查清死亡真相。

警方指出，監視器拍下蔡男散步身影時，金項鍊還在身上，由於他死亡前曾在草坪上跳來跳去，金項鍊也有可能因此脫離身體，目前警方正擴大調查中；另一方面，蔡男遺體昨初步檢驗，僅在手腳處發現小擦傷，並無明顯致命外傷，但現階段仍無法排除他殺可能，全案正進一步釐清中。

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▼蔡男下午被發現時，仰躺陳屍在飯店外草坪上，頸上金項鍊不翼而飛。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲壯男陳屍地點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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