花1280元買月票「800張搭不到100元」　兩大原因曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府推出1280定期票，近日爆出3名「破萬常客」，掀起各界熱議。台北市交通局坦言，除了這些刷過頭的人，其實每個月平均起來約有4、5萬張定期票使用額度低於1280元，其中有800張低於100元，經過分析後認為可能原因應該有兩種。

▲不少通勤族會選擇購買定期票。（圖／ETtoday資料照）

北市公運處9日透露，北捷1280月票「破萬常客」經過分析後，發現有3張卡比較常出現，其中一張以搭公車為主，一個月就搭了900次以上；而另兩張以使用捷運為主，大多都是坐2站、3站就下車，過10幾分鐘後，繼續下個行程，路線很分散，涵蓋各行政區，不太像是通勤。

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但除了這些「超量用戶」之外，也有許多人的使用額度是低於1280元的。根據台北市交通局統計，定期票使用量大約為27至28萬張，平均使用額度為1600元，然而，每個月大約有4、5萬張定期票使用額度低於1280元，其中有3萬張接近1280元、8000張低於500元、800張低於100元。

▲民眾可能把定期票與悠遊卡搞混。（圖／記者林敬旻攝）

部分民眾認為，可能是因為買了定期票之後，發現使用的次數遠低於預想，才會導致這樣的情況發生。交通局經過分析後指出，這些花了1280元買票卻不常搭車的族群，有可能是卡片消磁損毀、斷裂，或是使用者前往外縣市求學、出差，甚至是經常與悠遊卡搞混所致。

另外一種因素或許與退票機制有關，依據台北捷運官網介紹，定期票啟用後可在有效期間內申請退票，退票金額將以定期票票價扣除經過日數之單日扣減基準金額（第一日為180元、第二日起每日130元），以及手續費20元後，退還餘額至悠遊卡電子錢包。也就是說，如果是在啟用10天後才辦理退票，卡片內將無餘額可退，交通局推測，這可能也是導致使用額度過低的原因之一。