　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花1280元買月票「800張搭不到100元」　兩大原因曝光！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府推出1280定期票，近日爆出3名「破萬常客」，掀起各界熱議。台北市交通局坦言，除了這些刷過頭的人，其實每個月平均起來約有4、5萬張定期票使用額度低於1280元，其中有800張低於100元，經過分析後認為可能原因應該有兩種。

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲不少通勤族會選擇購買定期票。（圖／ETtoday資料照）

北市公運處9日透露，北捷1280月票「破萬常客」經過分析後，發現有3張卡比較常出現，其中一張以搭公車為主，一個月就搭了900次以上；而另兩張以使用捷運為主，大多都是坐2站、3站就下車，過10幾分鐘後，繼續下個行程，路線很分散，涵蓋各行政區，不太像是通勤。

請繼續往下閱讀...

但除了這些「超量用戶」之外，也有許多人的使用額度是低於1280元的。根據台北市交通局統計，定期票使用量大約為27至28萬張，平均使用額度為1600元，然而，每個月大約有4、5萬張定期票使用額度低於1280元，其中有3萬張接近1280元、8000張低於500元、800張低於100元。

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾可能把定期票與悠遊卡搞混。（圖／記者林敬旻攝）

部分民眾認為，可能是因為買了定期票之後，發現使用的次數遠低於預想，才會導致這樣的情況發生。交通局經過分析後指出，這些花了1280元買票卻不常搭車的族群，有可能是卡片消磁損毀、斷裂，或是使用者前往外縣市求學、出差，甚至是經常與悠遊卡搞混所致。

另外一種因素或許與退票機制有關，依據台北捷運官網介紹，定期票啟用後可在有效期間內申請退票，退票金額將以定期票票價扣除經過日數之單日扣減基準金額（第一日為180元、第二日起每日130元），以及手續費20元後，退還餘額至悠遊卡電子錢包。也就是說，如果是在啟用10天後才辦理退票，卡片內將無餘額可退，交通局推測，這可能也是導致使用額度過低的原因之一。

ET快訊
色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層
館長公開宣告：三倍券我不會領！　曝光原因反被質疑…20分鐘後
熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆「心機重」2原因開戰…她持對話紀錄酸
快訊／高雄舞廳前男子遭砍斷動脈　逃亡2天...主嫌落網！行兇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看熱氣球「草地滿是垃圾」！美景被破壞讓她氣炸　網：日常發揮啦

11歲女「頭痛趴書桌」亡！父母抱屍衝醫院…醫見屍斑狂喊：活過來啊！

牛結節疹疫情擴大！金門再撲殺58頭　農委會調查病媒蚊分布

金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　縣長說話了

女騎士插隊停在提款機前　網看傻：當得來速？多急

大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐

掛號單放車上硬闖台大兒醫找朋友　白衣男怒嗆保全：不會去查嗎？

白等2小時搭不到熱氣球！遊客揪團提早排隊還撲空　她怒批：詐騙

墾丁後壁湖「失蹤硨磲貝」找到了！　潛水界：被刻意移動的機率高

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

女騎士插隊停在提款機前　網看傻：當得來速？多急

大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐

掛號單放車上硬闖台大兒醫找朋友　白衣男怒嗆保全：不會去查嗎？

白等2小時搭不到熱氣球！遊客揪團提早排隊還撲空　她怒批：詐騙

墾丁後壁湖「失蹤硨磲貝」找到了！　潛水界：被刻意移動的機率高

花1280元買月票「800張搭不到100元」　兩大原因曝光！

熱帶擾動將大迴轉！成颱機率曝光　今起2天最靠近降雨熱區出爐

當兵「2大習慣」退伍後很難改掉！老鳥笑：真的會忍不住

看熱氣球「草地滿是垃圾」！美景被破壞讓她氣炸　網：日常發揮啦

女騎士插隊停在提款機前　網看傻：當得來速？多急

大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐

蕾菈練舞室驚覺「恐怖狀況」！　手機錄影連續4次都冒異常畫面…她一看嚇傻

女偶像「擁吻裸身18歲男友」甜蜜照全被爆！　髮色遭網抓包劈腿…半夜回應全傻眼

教士釋出多齊爾　歷史最會轟二壘手4年快速殞落

掛號單放車上硬闖台大兒醫找朋友　白衣男怒嗆保全：不會去查嗎？

色警私換LINE誘「制服控妹」滾床懷孕！兒出生已3歲震驚高層…驗完DNA全傻眼

情侶夜遊觀音山卻遭電桿夾殺　車頂「開罐式」掀開...23歲女友爆頭慘死

洋基外野手預告開季戴口罩上場　證明這不是一件難事

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

當兵「這兩大習慣」退伍後很難改掉！

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

花1280元買月票　800張搭不到百元

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

3號颱「辛樂克」恐誕生？　氣象局曝對台影響

男生月薪6萬沒上進心？女孩揭「關鍵2指標」

看熱氣球草地都圾垃　她目擊氣炸

遭比特犬咬住如何掙脫？專家曝「3招」

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

更多熱門

相關新聞

貴州公車墜湖　警方調查結果出爐

貴州公車墜湖　警方調查結果出爐

大陸貴州安順一輛載有學生的公車7日中午12時許突然衝進水庫，造成21人死亡、15人受傷。安順市公安局警方在12日通報事件調查結果，認為張姓公車司機是生活不如意，加上承租地將被拆除改造，因而心生不滿，與同事提早交班後蓄意酒駕，更在行經西秀區虹山水庫大壩時撞毀護欄沖入水庫，導致憾事發生。

北市就業博覽會助青年　媒合成功率達60.4％

北市就業博覽會助青年　媒合成功率達60.4％

月薪5萬「在北市買房」　網嘆：不敢想

月薪5萬「在北市買房」　網嘆：不敢想

柯市府又爆出走！社會局長不滿遭架空求去

柯市府又爆出走！社會局長不滿遭架空求去

公車拋錨路中間　7警「啊斯」影片曝

公車拋錨路中間　7警「啊斯」影片曝

關鍵字：

北捷台北市交通局公車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

股災all in台積電　3個月賺650萬

八點檔天王爆吃軟飯！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

染愛滋女移工「足跡曝光」！每周南下找4台男壞壞

5年來影響生活！她發36歲送養文

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

重機妹「時速160km撞進拖拉機」　躺地扭曲屍嚇壞路人

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面