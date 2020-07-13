光腳走500米...壯男陳屍墾丁草坪8兩重金項鍊不見　警籲目擊者提供線索

▲蔡姓男子被監視器拍到赤腳走在墾丁街道，當時脖上戴著8兩重金項鍊也不翼而飛 。（圖／民眾提供 ）

記者陳崑福／屏東報導

33歲台南市蔡姓男子於10日被發現陳屍在恆春墾丁一家飯店外道路的草坪內，恆春警方報請檢察官驗屍，由於從外觀無法判斷他死因，決定解剖；但他生前脖子上戴有一條8兩重金項鍊，卻不翼而飛，警方已派員搜尋。

恆春警方調查，蔡姓男子與友人9日投宿屏東墾丁一處民宿，當晚與友人飲酒到天亮，早上6點半左右，他獨自外出散步。10日上午11點友人準備退房卻不見他行蹤，到附近店家找尋，都未找到，下午2點報案失蹤，當天下午3點多，蔡男被發現陳屍墾丁往船帆石路段旁，距投宿的民宿500公尺。

警方獲報趕往現場了解，發現蔡男陳屍地點是一家飯店前方草坪，無生命跡象，已明顯死亡，報請檢察官驗屍，發現他手、腳有被路旁樹枝等劃傷痕跡，但都不是致命傷，現場也沒有打鬥跡象，決定解剖屍體查明死因。

據了解，蔡男因工作關係，平常出門習慣都戴著8兩重金項鍊、手指戴有2個金戒指及1只名貴金錶，這次到墾丁也是一樣，被發現死亡時，脖子金項鍊不見了。

警方事後在蔡男投宿民宿內找到他的2個金戒指及1只名貴金錶；調閱民宿到陳屍地點監視器，發現他走出民宿時確實戴著金項鍊，到死亡時，金鎖鍊卻不見了。這中間有500公尺距離。

警方人員說，蔡男的金項鍊如果是生前在清醒狀態被搶走，可能涉及搶奪或強盜罪嫌，如果是路倒被拿走，則可能涉及竊盜罪或侵占罪嫌，因此籲請目擊車輛或民眾踴躍提供線索，以利警方偵辦。

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