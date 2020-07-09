訂外送鴨肉飯當晚餐！他一看預估時間嚇爆...網笑翻：還在殺鴨

▲一看預估時間竟要將近16個小時，讓他直呼「要餓死了！」（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

近年來外送餐點服務方便又快速，只要動動手指就有美食送上家門，但是在運送的過程中，有時會出現「小凸槌」的狀況，讓消費者感到無奈。一名網友日前利用美食外送平台訂購晚餐，沒想到下單之後，竟發現預估等待時間需要954分鐘，將近16個小時，讓他直呼「要餓死了！」

一名高雄網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前決定點鴨肉飯當晚餐，用APP下單之後，跳出預估的外送等待時間，竟然長達954分鐘，讓他傻眼直呼，「我覺得等你送來，我應該已經餓死了～」該網友下單時間為晚上6時39分，若是按照APP的等待時間計算，晚餐可能就變成了隔天的早午餐。

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貼文一出後，許多網友在底下留言，「954，就有事」、「是不是需要過海水游泳過來的」、「你是不是訂了50桌流水席」、「不好意思鴨還在殺」、「魚還在撈，雞還在殺，豬還在養大」、「還好不是天數」、「哇塞，是在等鴨子隔離完嘛」、「泡麵都不知道吃幾輪了」、「我怕外送員騎到沒油」。

也有不少網友提到，16小時都可以直接環島了，「環島都回來了」、「可能順便環島一圈！」、「哇這是從北到南的路途嗎」、「15個小時，算上出入境跟出機場到你家，美國來的哦」。也有網友分享自己遇過的烏龍事件，「他們系統沒有一天是正常的」、「我遇過倒數10分鐘，突然變成60分鐘」、「我遇過等了5個18分鐘後，顯示再5分鐘可到達，結果一分鐘後就突然被取消的。」