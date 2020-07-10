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影／小強現身嚇壞全家！熱褲辣妹「徒手神抓」超勇猛　網全嗨翻：想嫁了

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記者曾筠淇／綜合報導

蟑螂是許多人都害怕的生物，不少人一看到就會驚聲尖叫，不過有時也會出現勇者敢於正面對決。一名網友日前PO文表示，他們一家人在打麻將時，忽然發現地上出現了一隻大蟑螂，想不到「勇者妹妹」面不改色，冷靜的伸手一抓，就將「敵人」給制伏了。許多網友看到這麼勇猛的畫面，直呼妹妹根本就是偶像，「想嫁了」。

這名網友在「爆廢公社」上PO出一則影片，畫面中可以見得，地上突然衝出一隻大蟑螂，全家人都嚇著，不過他的妹妹絲毫不害怕，先是伸出左手壓住蟑螂屁股，接著又用右手徒手拍下去，最後才拿衛生紙將蟑螂抓去丟掉。

原PO補充，妹妹知道蟑螂很髒，所以已經「有徹底殺菌消毒過了，大家免驚，疫情剛過酒精很多」。對於妹妹徒手抓蟑螂的行為，讓原PO十分佩服，還開玩笑稱，自己也是個沒用的男人。

請繼續往下閱讀...

▲辣妹抓蟑螂。（圖／網友授權提供）

▲妹妹徒手抓蟑螂。（合成圖／網友授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

許多網友看到後都驚呼連連，「妹妹是我的偶像，我一生也不可能有這樣作為」、「最後一下是拍頭弄昏，不是打身體，不會爆汁，有技巧厲害」、「好強喔......拿來玩勒」、「請收下我的膝蓋」、「真的是女中豪傑」、「我們家是鳥獸散，只剩貓在」。另外，也有不少網友都表示，「求認識」、「收留我」、「我要嫁給你妹」、「妹妹嫁了嗎」。

原PO看見大家熱烈的回應後，也再度現身表示，「你們這些男人到底是多想嫁給我妹啦」，想不到一隻蟑螂可以讓妹妹瞬間多出上百個老公和老婆。

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