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考題放水只有1選項！「括號一行字」邪惡原因曝光　網推爆：全部猜C會被當

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▲期末考考卷居然大放水。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲期末考考卷居然大放水。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

這一週有許多國中生都正逢期末考，有些老師會刻意放水，讓學生可以快樂的考完試，然後快樂的迎接暑假。一名網友昨日在網路上PO出兒子的期末考考卷，想不到老師居然「大送分」，好幾個考題居然都只有單一選項，且還印有「不相信自己的眼睛嗎」、「不是出錯題目」等的字樣，不過第二張的問答題，其實才是真正的挑戰。

這名網友昨日在「爆怨公社」上發文表示，稍早看到國中兒子的期末考考卷，「怎麼現在的老師那麼大方呀，直接送分了」。原PO笑稱，以前從沒有遇過這種老師，聽說這份考卷是學務主任出的，放水的「還不只有一題，不要懷疑自己的眼睛，真的只有一個選項」。

請繼續往下閱讀...

從原PO發出的照片中可以見得，考卷上雖然滿是看似困難的地理題目，但其中第「9、11、14、18」共4題居然只有一個答案可以選。且在選項後，竟還印有「你沒看錯選項」、「不用問監考老師」、「都幾歲人了還不相信自己的眼睛嗎」等的字樣，而老師也在其中一題後面透露，他「只是想知道誰用猜的寫考卷」。

經《ETtoday新聞雲》記者詢問，原PO強調，這位老師其實非常認真，這科共有兩張考卷，另一張則是簡答、填空類的題型，所以「老師沒有放水啦」。原PO也補充說明，其實第二張考卷的分數比重較重，那才是真正的挑戰，不過孩子們都覺得很有趣，「第一次看到這樣的題目及老師有趣的提醒」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「全部猜C的大概會被當掉」、「好歡樂的考試卷」、「好棒的考卷，我怎麼沒遇過」、「有人用猜的就很明顯了」、「這些題目我只會9、11、14、18這4題餒」、「還好我是看完題目才瞎猜的那種」、「一定會有人寫別的答案」、「與其讓學生猜，不如用這種方式讓學生對正確答案有印象」。

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