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叫熊貓外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」　萬人洗版罵爆：讓她紅

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▲叫熊貓外送！桃園女同一招「狂吃11天霸王餐」　萬人洗版罵爆：讓她紅。（圖／翻攝自爆料公社）

▲已經連續吃了11天霸王餐。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園龜山一名年約20歲女子近日連續11天訂外送，並用同一招爽吃霸王餐，早餐店老闆娘前幾日察覺不對勁後，就開始拍照存證，而對方食髓知味，繼續「天天秀下線」，誇張行徑點燃上萬人怒火。

老闆娘請朋友在「爆料公社」po文揭發惡行，一位住在龜山區的年輕女客人，最近天天叫foodpanda，收到餐點後就按取消訂單，名字換來換去，每天都吃霸王餐，「今天第11天取消訂單！這位完全沒有人格可言的小姐，如果妳真的很想紅，老闆娘可以告訴妳，妳會如願的。」

請繼續往下閱讀...

▲叫熊貓外送！桃園女同一招「狂吃11天霸王餐」　萬人洗版罵爆：讓她紅。（圖／翻攝自爆料公社）

▲該名女子最近天天叫他們家早餐，再點選送錯餐。（圖／翻攝自爆料公社）

老闆娘也忍不住向對方喊話，「如果您真的沒錢吃飯，來我店裡，免費請妳吃到吐，真的很生氣，每天都取消訂單，理由都是送錯餐點，怎麼每天都是您的餐點送錯呢？這比中彩票還難吧，天天送錯餐點還堅持天天點我們家的，真的傻眼。」

事後，店家報警處理，而警方已至該女所在社區調閱監視器畫面，闆娘還說，「妳以為取餐的時候遮住臉就拍不到嗎？太天真了...我們就是要讓妳得到教訓，可能您不知道吧，只要您訂的餐點，我們出餐前都會拍照存檔，您取消訂單的理由真的很可笑，況且我們奶茶杯和咖啡杯根本不是同款，您這麼喜歡吃免費的，我們成全您啊！」

▲叫熊貓外送！桃園女同一招「狂吃11天霸王餐」　萬人洗版罵爆：讓她紅。（圖／翻攝自爆料公社）

▲闆娘氣得將惡行公諸於世。（圖／翻攝自爆料公社）

po文一出，大票網友留言罵翻，「怎麼會有臉做這種事情呢？這到底是...太沒人品了吧，沒羞恥心欸」、「我家廚餘請她吃好吃滿」、「到底從哪學來這麼壞的手法」、「這種真的很X掰，肉搜逼她出來道歉」、「吃人夠夠，支持店家給這種人教訓」、「丟臉死了！還好意思吃」、「11次真的扯爆」、「這根本詐欺，請勿姑息，直接提告吧」。

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