爬樓梯5樓「拿到500元小費」！外送員爽握鈔票自拍　網羨慕：爬2年都沒收過

▲剩下的500元是小費。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

外送員除了每天要在烈日下趕時間，有時候還得爬樓梯送餐。一名外送員表示，今天送餐到一間公寓，客人住在5樓，他只好拿著餐點一步步往上爬，結果送達時，對方竟然拿了「500元小費」給他，這意外收穫讓他受寵若驚，開心地拿著鈔票合影。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，由於外送的住家沒電梯，他只好自己爬上5樓，雖然氣喘吁吁很費力，但餐點交給客人後，對方竟抽出1200元鈔票拿給他，扣掉餐點費用剩下的500元當小費，他事前完全沒想到會得到這意外好康，開心直呼「爬樓梯有這麼好的福利，幹嘛不爬呢！」

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▲多數外送員會幫忙送上樓，但通常拿不到小費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友紛紛回應，「1樓100」、「這客人可遇不可求啊」、「別人的客人總是不會讓我失望」、「要你爬上去不給小費的佔了百分之95」、「20年前在達美樂打工快兩年，爬過無數次五樓沒電梯的，從沒有小費過」、「之前幫客人送8公斤的狗回家，抱著爬5樓，一句謝謝都沒有，只給我一袋回收，叫我順便拿下樓放大門口。」

實際查詢各家外送平台規定，UberEats並沒有規定外送員一定得送上樓，「請到路邊找外送員取餐」，foodpanda也沒特別規定要送到家門口，不過，大部分外送員都還是會搭電梯或是爬樓梯上樓，親自送到客人面前，但公司並無硬性規定。

先前《爆怨公社》另一名網友遇到的情況則相反，他在UberEats上訂餐，結果外送員看到訂單備註「餐點請放在5樓外，不能接受不要接單」就大暴氣，儘管對方還是按了接單，但送到後怒嗆，「有規定一定要送上去嗎？請問你有什麼不方便？手腳殘缺？」對話曝光後引發眾人熱議，但據了解，外送員必須接單後才會看到客人備註的內容，雖然用詞不妥但確實可以拒絕送上樓。