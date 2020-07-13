激肥「雞母蟲」大戰麻雀！軟趴在紅磚上偷蠕動　網一看嚇傻：我要辦轉學

▲司令台被畫上超逼真的雞母蟲。（圖／曾進成授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

每間小學都有司令台，且模樣大多樸素且類似，不過竟有一間堪稱是「獨角仙自然生態區」的小學，特意請3D畫家曾進成來彩繪，讓司令台化身成「藍天綠地」，空中不但有栩栩如生的麻雀數隻，還有超巨大的雞母蟲。不過曾進成也透露，自己其實「超怕蟲」，所以在接下任務後，頻頻冒冷汗。

3D畫家曾進成日前在「爆怨公社」上發文表示，某間國小邀請他來粉刷司令台，與家長會長討論過後，則決定要畫「獨角仙的幼蟲」，也就是俗稱的雞母蟲。「超怕蟲」的曾進成表示，「我愣了一下！當他拿相片給我看時，阿娘維～我看著雞母蟲，身上雞母皮紛紛立起來」。

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▲曾進成的畫工細緻。（圖／曾進成授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

如果站在司令台抬頭看，就可以看到一大片藍天，身邊則圍繞著獨角仙和雞母蟲，在曾進成的巧手之下，司令台真的猶如「獨角仙自然生態區」。不只雞母蟲，曾進成也在司令台畫上了數隻麻雀，毛髮細緻且眼神銳利，他更PO出影片表示，「麻雀頭會轉，蟲蟲會蠕動」。

不少網友看見照片後，紛紛留言表示，「請收下我的膝蓋」、「這個蟲我不行」、「我會說要轉學，蟲真的不行」、「又多一個網路熱門景點」、「我以為是真的」、「好立體！看到這麼巨大的蟲會嚇死吧」、「我喜歡麻雀」。這些照片竟也釣出了校友，立刻眼尖指出，這間學校是位在彰化縣的「育民國小耶」。

▼眼尖網友指出，這是「育民國小」的司令台。（圖／曾進成授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）