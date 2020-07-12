熊貓外送員「爽訂1萬元餐點」再取消訂單！　鑽自家漏洞開趴吃霸王餐

▲外送員吃霸王餐。（圖／翻攝自靠北熊貓 2.0）



記者黃可昀／綜合報導

日前才爆出桃園女連續11天訂foodpanda外送，最後再用「取消訂單」的方式吃霸王餐，現在又傳出有外送員自己也用同樣奧步鑽漏洞！一名熊貓外送員6月30日在臉書揭發同行惡行，另一名外送員為了幫女性友人辦生日趴，向林口一家餐廳訂了高達1萬1808元的餐點，送達後竟要求取消訂單，「大搞公司一萬多元的餐實收0！一群打（腫）臉充胖子。」

爆料者在臉書社團《靠北熊貓 2.0》貼出訂單紀錄，試圖吃霸王餐的外送員先是自己用APP訂了大量餐點，總金額高達1萬1808元，並選擇貨到付款的現金交易，拿到食物後再要求取消訂單，且拜託對方私下把餐點交給他，也就是說成本必須由公司吸收，他則免費得到豐盛的一餐。不過，在正常狀況下，除非餐點有問題或送錯，否則外送員不會配合客人取消訂單。

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《ETtoday新聞雲》實際問到這家位在林口A8商圈的店家「華潮手創料理」，老闆劉羅傑透露，6月29日晚上8點多確實有接到這筆外送單，他秀出當天的訂單紀錄，對方點了綜合刺身、原蒸龍膽班魚、寶島海龍王等14份餐點，專攻高單價的特色料理。

▲當天的訂單紀錄。（圖／華潮手創料理授權提供）



劉羅傑也提供監視器畫面，當時接近打烊時間，店內桌子擺滿用塑膠袋裝好的餐點，外送員和店員合力將食物全裝進保溫袋中，最後也順利送到客人手上，但他卻收到取消訂單的訊息，不過，這筆費用會由foodpanda吸收，店家一樣會收到報酬。

據了解，foodpanda設立「確認取消單」機制，是基於與消費者的互信，避免外送夥伴一直無法聯繫上消費者造成無謂的等待。對於惡意利用規則漏洞的部分外送夥伴，foodpanda將視實際情節輕重評估是否維持合作關係。foodpanda回應，已經與此次事件中訂餐的外送夥伴解除承攬合作關係，並不排除採取後續行動，捍衛消費者與公司權益。

▼外送員來取餐的身影。（圖／華潮手創料理授權提供）



▼事發的店家。（圖／華潮手創料理授權提供）



▼餐廳老闆劉羅傑。（圖／華潮手創料理授權提供）

