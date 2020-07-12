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政院擬立法「約聘人員可取得職等」　李貴敏批：口譯哥條款

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▲國民黨立委李貴敏質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委李貴敏。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，未來聘約人員若符合相關資格，聘約人員得於進用滿三年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。對此，國民黨立委李貴敏12日痛批，民進黨為徹底破壞文官體制，任用無法通過考試取得公務人員資格的「山寨」追隨者鋪路。她更質疑，未來類似「口譯哥」趙怡翔模式、親信透過約聘管道登堂入室的亂象將不再是特例。

李貴敏指出，民進黨才剛放話本屆考試院長將是「末代院長」，隨即釋放政策氣球，計畫草擬約聘人員人事條例，廣用約聘人員，為徹底破壞文官體制，任用無法通過考試取得公務人員資格的「山寨」追隨者鋪路。未來，類似「口譯哥」趙怡翔模式、親信透過約聘管道登堂入室的亂象將不再是特例。

李貴敏批評，民進黨一黨專政大搞朋黨分贓，一切看顏色、看政黨、看出身背景，企圖把文官體系破壞殆盡，對每年數以萬計、努力投身國考的年輕人更是情何以堪？

李貴敏表示，過去這批沒法通過國家考試嚴格篩選、也完全沒有公務體系完整歷練的政治錦衣衛，丟到公務體系裡，就是擔任政黨監軍的角色，甚至逼著文官為各項荒腔走板的錯誤政策背書，「現在胃口越養越大，廣開巧門，無非就是把更多不符資格的『山寨』庸才丟進去分贓，坐領高薪，真是荒腔走板！」

李貴敏說，難怪民進黨要千方百計地廢除考試院，撤銷考試權，到時只要我喜歡，先約聘，再政治任命，搖身一變就成了文官，不必苦讀，不必國考，只要顏色對了、派系對了，逢迎拍馬就能當官。這樣的「山寨」有能力「為民服務」嗎？又能公平、公正嗎？

李貴敏表示，國家最重要的就是不受政治左右的文官體制，政黨可以輪替，重要政策卻要持續向前，社會更要持續健全運作，這就是文官體制存在的原因，也是民主政治的基石，政黨應該只決定國家政策或優先順位而已。民進黨試圖把文官體制這道安全閥門撤掉，大開民主倒車。難不成要讓台灣辛苦得來的「民主自由」走入墳墓，而進入「獨裁專政」的深淵。

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