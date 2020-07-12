機師爛醉毆嫩妻　徒手抓1歲女「猛撞牆壁房門」害頭破腦碎亡！

▲索菲亞在父母發生爭執後醒來，但頭部受到重擊，傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名41歲機師酒後對愛妻及女兒施暴，先是毆打22歲哈薩克籍妻子，接著抓著1歲女兒頭部多次大力撞擊飯店房間的牆壁與房門，孩子頭骨骨折、大腦被「壓碎」，身上多處受傷，傷重不治。根據當地最新判決，該名機師被控謀殺罪，面臨最高20年有期徒刑。

鏡報報導，該名41歲英國籍機師巴拉卡特（Mohamed Barakat）去年10月28日在哈薩克徹夜飲酒後，返回8樓五星級飯店房間對妻子阿卜杜拉耶娃（Madina Abdullayeva）及1歲女兒索菲亞（Sofia）家暴。

根據起訴書，巴拉卡特先是對妻子出手，多次重擊她的頭部後，她隨後逃到走廊，而索菲亞則是在父母發生爭執後醒來，巴拉卡特便走到嬰兒床前，用手抓住孩子後，數度把索菲亞頭部猛力撞擊飯店房間牆壁及房門，直到孩子失去生命跡象後，就把她放在房門口地板上。而阿卜杜拉耶娃則是衝到飯店大廳尖叫求救，在相關人員到場後，巴拉卡特就被拘留。

法醫證實，索菲亞身上多處受傷，沒有繼續生存下去的機會；據悉，她的頭骨骨折，大腦被「壓碎」，死於頭骨兩側的擠壓。

只不過，巴拉卡特在英國的家屬宣稱，身在哈薩克的巴拉卡特正面臨不公正、貪腐且非法的調查。他的辯護律師表示，主張此案是一起捏造出來的案件，且孩子身上沒有巴拉卡特的指紋及DNA，「這意味著那天他沒有碰到孩子，沒有確切的證據證明他要為孩子的死負起責任。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。