　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

機師爛醉毆嫩妻　徒手抓1歲女「猛撞牆壁房門」害頭破腦碎亡！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 小孩,死亡,虐童,殺人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲索菲亞在父母發生爭執後醒來，但頭部受到重擊，傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名41歲機師酒後對愛妻及女兒施暴，先是毆打22歲哈薩克籍妻子，接著抓著1歲女兒頭部多次大力撞擊飯店房間的牆壁與房門，孩子頭骨骨折、大腦被「壓碎」，身上多處受傷，傷重不治。根據當地最新判決，該名機師被控謀殺罪，面臨最高20年有期徒刑。

鏡報報導，該名41歲英國籍機師巴拉卡特（Mohamed Barakat）去年10月28日在哈薩克徹夜飲酒後，返回8樓五星級飯店房間對妻子阿卜杜拉耶娃（Madina Abdullayeva）及1歲女兒索菲亞（Sofia）家暴。

根據起訴書，巴拉卡特先是對妻子出手，多次重擊她的頭部後，她隨後逃到走廊，而索菲亞則是在父母發生爭執後醒來，巴拉卡特便走到嬰兒床前，用手抓住孩子後，數度把索菲亞頭部猛力撞擊飯店房間牆壁及房門，直到孩子失去生命跡象後，就把她放在房門口地板上。而阿卜杜拉耶娃則是衝到飯店大廳尖叫求救，在相關人員到場後，巴拉卡特就被拘留。

法醫證實，索菲亞身上多處受傷，沒有繼續生存下去的機會；據悉，她的頭骨骨折，大腦被「壓碎」，死於頭骨兩側的擠壓。

只不過，巴拉卡特在英國的家屬宣稱，身在哈薩克的巴拉卡特正面臨不公正、貪腐且非法的調查。他的辯護律師表示，主張此案是一起捏造出來的案件，且孩子身上沒有巴拉卡特的指紋及DNA，「這意味著那天他沒有碰到孩子，沒有確切的證據證明他要為孩子的死負起責任。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
女工程師不倫戀男上司21年沒事　喊1句「夢裡我們終於結婚」下
「神級卸妝膏」送爆水面膜價格超殺！懶人必備還能養出小V臉
2正妹網紅現遠雄海洋公園「掉出巨胸形狀」！濕身前後對比照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

澳洲「無法保證」境內1萬港人都能永久居留　前提要先完成測驗！

機師爛醉毆嫩妻　徒手抓1歲女「猛撞牆壁房門」害頭破腦碎亡！

外帶「20人份肯德基」露餡！他們不甩疫情開趴狂歡GG了...挨罰52萬

亂說話尷尬！中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點…習近平溫情安撫滅火

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

墨西哥病逝者爆量　無奈「挖墳趕舊客」堆疊白骨…日曬雨淋等認領！

澳洲「無法保證」境內1萬港人都能永久居留　前提要先完成測驗！

機師爛醉毆嫩妻　徒手抓1歲女「猛撞牆壁房門」害頭破腦碎亡！

外帶「20人份肯德基」露餡！他們不甩疫情開趴狂歡GG了...挨罰52萬

亂說話尷尬！中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點…習近平溫情安撫滅火

看聖經...然後就死了！她偷藏聖經遭朋友「抓靶子」　慘被政府處私刑虐死

爸媽樓下爽開趴　女嬰「慘淪鬥牛犬下潔牙骨」活活咬死…上樓驚見血噴房間！

康州市長搭機被狗咬　「左腿永久性受傷」怒告達美航空

唐美雲赤腳踩上「40度碎石路」雙腳挫傷！　扮法師引台灣遊客圍觀

通吃7盤只要100元　京站合點壽司獨家優惠　7/16前100名限定

夏天開啤酒趴必備「氣炸鍋」！全配2890元還有隱藏優惠　比出去吃一頓還便宜

夭壽哦！陸龜當海龜放生？！　「蘇卡達」差點溺死

人妻傳訊息猛轟「北港香爐都比妳清高」：腿開開爽到天邊！她一眾親友都收到

鬼門快開「怨氣阿金」端坐浴缸　網見神註解笑翻：太有fu

趙孟姿曝產前心情！　許孟哲當「女兒傻瓜」父女首次見面反應好萌

中職／大聯盟洋投快來了　統一獅積極尋找第4人

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

國際熱門新聞

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

活生生被剝皮！「狐狸屍山」驚悚畫面曝光...

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

快訊／川普首公開戴黑口罩：這是好事！我從未反對過

9歲弟弟不聽話！13歲哥哥「一槍爆頭」殺死他

男孩炸完發現「18cm巨無霸一根」　還被認證了！

搭車驚見「蕾絲內內」掛他臉上！水藍色超完美服貼

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

不戴口罩！店員拒絕服務網鈔票挺　客人求分錢

巴西總統確診　妻子與2女兒檢驗結果出爐

BMW業務妹「堅挺撐爆白襯衫」

南非教堂發生挾持人質事件　5人遭槍殺

日本千年神木倒了　壓毀多間住屋

更多熱門

相關新聞

中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點

中國亂判「哈薩克不明肺炎」　兩國關係冰點

本月10日中亞哈薩克傳出「不明肺炎」，當時中國官方迅速發表聲明，提到該種「不明肺炎」，傳播速度與威力比新冠肺炎更加厲害，引發國際恐慌。對此哈薩克官方在間隔幾小時後，隨即發表官方聲明，提到經過調查研究，確定該種肺炎就是新冠肺炎COVID-19，僅是因為、死亡傳染速度加劇，造成誤解。

首爾市民「掩面痛哭」！市長兒從英國回韓奔喪

首爾市民「掩面痛哭」！市長兒從英國回韓奔喪

被老公狂毆後「丟在高速公路」　她投訴遭家暴

被老公狂毆後「丟在高速公路」　她投訴遭家暴

人妻控：被老公5度硬上…崩潰喊離　結果出爐

人妻控：被老公5度硬上…崩潰喊離　結果出爐

北韓嗆英國「跟屁蟲」：勿干涉我國內政！

北韓嗆英國「跟屁蟲」：勿干涉我國內政！

關鍵字：

哈薩克機師英國家暴

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面