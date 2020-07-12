首爾市民「掩面痛哭」！市長35歲兒晚間從英國回韓奔喪...外國大使都來了

▲支持者湧入焚香所掩面痛哭，不敢相信首爾市長離開人世。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾市長朴元淳（박원순）9日輕生身亡，其因身陷兵役爭議而遠居海外的兒子朴周信（박주신，音譯）從英國搭機赴韓奔喪，11日到達仁川國際機場後接受新冠病毒篩檢，晚間8時40分（當地時間）到達首爾大學醫院靈堂，從父親心腹，共同民主黨籍國會議員朴洪根（박홍근）接下喪主一職。

根據韓媒《朝鮮日報》，朴周信穿著一身黑色西裝、打著黑色領帶，出現在醫院靈堂前，對於記者「您和父親最後一次聯絡是哪時候」、「您遠道而來可否說明一下心情」、「對您來說，朴市長平常是哪一種類型的父親呢」等提問皆避而不談街步入醫院。

▲朴元淳生前聲望頗高，其突然離世令市民深感錯愕。（圖／路透社）

依照南韓防疫當局規定，旅客從國外入境後須接受14天居家隔離。但若直系親屬死亡而須回國奔喪者，依照人道主義可免其2周居家隔離，然須先向駐外使館申請。據悉，朴周信在得知父親離世後，便向南韓駐英使館遞交免除居家隔離申請書，在仁川機場篩檢結果為陰性後，便直奔靈堂奔喪。

朴周信2011年9月進入空軍服役，但僅4天後卻聲稱身體疼痛，至醫院健檢後被醫師告知椎間盤突出，以4級公益勤務要員身份完成兵役，引起爭議，隔年至延世大學塞布蘭斯醫院拍攝核磁共振，獲醫院證實；然而當時卻仍遭無黨籍國會議員康容碩（강용석）與部分醫學專家質疑造假，此後便前往英國留學、定居。

▲截至11日下午5點，將近4千名市民排隊等待悼念市長。（圖／路透社）

根據韓媒《News1》，市廳廣場前的焚香所11日在開設6小時內，便有將近4000名市民前往哀悼；而今（12）日，文在寅政府青瓦台首任總統秘書室長任鍾晳（임종석）、西班牙駐韓大使、南非駐韓大使也前往醫院靈堂悼念。

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