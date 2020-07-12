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武攻議場下一步　江啟臣鎖定揭弊：很多人提供人事、標案資料！未來一一現形

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文／楊蕓
攝影／張凱喨、林敬旻

國民黨團為反對監察委員人事案，6月28日突襲佔領立法院議場，但行動持續19小時就遭民進黨「架離」，隨著佔領行動落幕，監委人事案仍將於17日進行表決，外界好奇國民黨團在佔領議場行動後的下一步？國民黨主席江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露將鎖定揭弊，「最近有很多人跟我們提供資料，不光是在人事上包庇的問題，還有標案等，我們會一一的讓它們現形…」

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

選在立委們休端午連假時，國民黨團突襲攻進議場，不到幾分鐘攻破議場大門，佔據主席台，並用椅子、鐵鍊堵住入口，訴求「不撤換陳菊就不退出」，不過，過程中因黨團總召林為洲要求「開冷氣」，遭網友做成梗圖譏諷「冷氣花運動」，也被外界拿來與太陽花運動相比，遭民進黨立委范雲狠酸「譴責太陽花運動的國民黨現在模仿太陽花？」

對此，江啟臣鄭重澄清，這次行動是立法院的攻防手段，「是沒辦法與太陽花相比的」，立法院是立委行使職權的地方，佔領主席台屬內部的攻防、朝野之間的議事攻防，這個手段一直都有，與太陽花性質完全不同。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突後 朝野攻守易位 國民黨喊口號干擾開會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲為抗議監察委員名單，國民黨團佔領立法院主席台杯葛議事。（資料照／記者屠惠剛攝）

「少數黨在表決時幾乎沒有機會贏，在這種狀況下，你要怎麼樣讓主張突顯出來？有時候是一個態度的展現。」江啟臣說，以前也曾為了搶佔主席台在議場外過夜，這次為了阻止臨時會、突顯反對陳菊的主張，選在大家休假時突襲，「否則民進黨是不可能讓你有機會的，一個小時內大概保六就不知道來多少人了，根本連立法院都進不去，更不用說議場…」

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝，下同）

江啟臣強調，攻防因應不同情況「有文的、有武的」，目的都是突顯對議題的態度，例如這次反對監委提名，佔據主席台阻止開會是一種方式、開記者會一一披露背後派系也是一種方式，「這是我們該做的，我們必須讓人民知道，我們在反對什麼」，否則民進黨一黨獨大，過去重大議案如一例一休、年金改革，朝野協商都是假的，最後都進到議場表決，民進黨幾乎沒有聽進在野的聲音。

「後續我們還是會因應不同議題、不同環境扮演在野黨的角色，民眾自然會去看你反對的是不是有理。」江啟臣認為，重點不在於國民黨打不打得贏，因為人數少，最終都會被強力排除，差別只在時間長短而已，因此不論採取文的、武的攻防，背後的原因才是重點。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣接著表示，在野黨的態度出來後，同時也在逼執政黨表態，顯然這次民進黨採取強力排除，就是告訴大眾「這份監察委員名單我不會跟你妥協，陳菊就是要派到底」。他強調，今天已經不是能不能擋下名單，而是突顯出執政黨的態度，「我要逼你表態，你要強推？還是你還有一點羞恥心願意修改名單？」以及民進黨過去堅持一輩子的廢考監主張，如今卻提好提滿，兩套標準，「當我們一站上主席台，就逼你全部現形！」

佔領主席台過後，17日將要表決監察委員人事同意權案，江啟臣也透露未來將持續鎖定揭弊，「最近有很多人跟我們提供資料，不光是在人事上包庇的問題，還有標案等，我們會一一的讓它們現形」，凸顯在野黨的角色和存在價值，他認為，這是國民黨最該做的事情。

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