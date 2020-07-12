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高雄市民說得對！踩線出征綠營鐵票區　李眉蓁再酸陳其邁「輔選國家隊」　

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▲李眉蓁率「高雄市民說得對」出草三民鐵票區 。（圖／競選總部提供攝）

▲李眉蓁率「高雄市民說得對」出草三民鐵票區 。（圖／競選總部提供攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選即將進入倒數一個月的衝刺期，就在12日當天，民進黨參選人陳其邁成立競選總部，而國民黨的李眉蓁找來黨主席江啟臣前往一向被視為綠營票倉的三民區，李被媒體問到會不會有壓力，她說：「對手有國家隊支持，我們是高雄市民說的對。」

李眉蓁在松江市場跟江啟程主席等人一起掃街拜票，同時跟各攤商打招呼握手。儘管三民區傳統上被視為綠營票倉，但現場民眾仍然熱情迴響，「加油」、「當選」之聲，不絕於耳，不僅有民眾豎起大拇指，熱情與她拍照，還有一位大姐看到李眉蓁一行人親自造訪而感動落淚，展現高人氣。

▲李眉蓁率「高雄市民說得對」出草三民鐵票區 。（圖／競選總部提供攝）

▲陳其邁成立競選總部 。（圖／競選總部提供攝）

記者詢問李眉蓁前往綠營大本營三民公園，有沒有壓力？李眉蓁回答說：「高雄市民都是我們的選民，不能貼標籤，三民區也是我們必須要拜訪的，一定每區都要拜訪，去三民區我們很高興，你說比較偏綠，但剛才還有一位大姊看到我們哭了，所以我覺得不應貼標籤。對手有國家隊支持，我們是高雄市民說的對。」

而對手陳其邁則是同時間在左營成立競選總部，陳其邁說：「今天非常謝謝所有的市民朋友來幫我們加油打氣，我們希望在8月15號是屬於高雄人共同的日子。從2018年我輸了高雄市長的選舉，已經經過了一年多，高雄很多的紛紛擾擾，8月15號是我們高雄重開機的日子」，同時也強調自己準備好了。

▲李眉蓁率「高雄市民說得對」出草三民鐵票區 。（圖／競選總部提供攝）

▲陳其邁挨酸「輔選國家隊」 。（圖／競選總部提供攝）

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