「反江派」緊盯高雄補選　江啟臣：團結比黨主席位子重要

文／羅婉庭

攝影／張凱喨、林敬旻

國民黨在罷韓風暴前後，內部各勢力暗潮洶湧，更傳出「反江派」，緊盯著罷韓、議長不選、市長補選三場戰役，若在江啟臣帶領之下「三輸」恐怕會讓他的連任之路充滿變數。但是，江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時，卻對這些謠言一笑置之，僅說一句「團結比黨主席位子重要」。

江啟臣上週在南投行動中常會的談話，讓外界眼睛一亮，「如果連議長補選都輸掉，我就辭職」，這番話是出自他作為一個黨領導人，需要展現出來的態度，就是要讓基層黨員知道，每個人都必須拿出破釜沈舟的意志，國民黨才有重返執政的可能。

國民黨在接連慘輸之後，大半的支持者已經失去了信任，江啟臣認為，面對高雄補選這一局，如果身為黨主席的他都無法背水一戰，又要團隊與支持者如何提起信心？ 他沒有懸念，只有全力以赴，作為政黨領袖，成敗本來就有責任，不需要逃避，也無法逃避。

「團結比黨主席的位子重要多了！」，江啟臣批評不斷挑撥離間的對手陣營，喊話黨員在最艱難得時候，國民黨沒有分裂的本錢，對內可以相互批評，但是對外一定要砲口一致，拿出在野黨本色，該批評的批評，該監督的監督，面對一關關的選舉或執政黨多數暴力，全黨就要展現出在野黨該有的態度。

至於朱立倫被解讀動作頻頻劍指黨魁大位，江啟臣則說，對於下屆黨主席人選他保持著開放態度，只要國民黨內維持民主與競爭，畢竟有競爭才進步，對黨來說絕對是好事。但八月高雄補選迫在眉睫，哪有時間撲後院之火，江啟臣眼前能做的，就是全力加速改革，同時傾全黨之力輔選李眉蓁，高雄補選這一戰，就像立院黨團攻佔議場，必須打出「態度」，讓社會看見國民黨追求進步、勇敢改變一面。

「勝負無法預料，但過程中國民黨會窮盡一切可能，讓支持者能從重新燃起希望」。江啟臣說得有自信，但他知道，這是一個非常艱難的任務，是非常大的挑戰，國民黨在士氣相對低迷的時候，領導人的一言一語都至關重要，每一步動作都牽動著黨的未來。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）