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駁「主席角力戰」開打　江啟臣：朱立倫將南下輔選安排中

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▲▼江啟臣南下高雄輔選李眉蓁。（圖／國民黨文傳會提供）

▲江啟臣南下高雄輔選李眉蓁。（圖／國民黨文傳會提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣12日前往高雄，陪同高雄市長候選人李眉蓁掃街拜票。江啟臣受訪時被問到近期盛傳下屆黨主席角力戰已開打，江啟臣笑回「哈哈！真的都想太多」，並表示，他昨天就跟朱立倫在一起，大家在談的還是國民黨如何得到更多年輕人支持，看的是未來與黨的改革，此外，兩人也談到高雄補選，「他也當場承諾說，趕快找時間，他要下來幫眉蓁，所以這部分都還在安排中。」

對於高雄市長補選選情，江啟臣強調，民進黨自從陳其邁落選後即啟動國家隊，國民黨則靠黨內上下團結，黨中央與地方共同合作，在6月6日後才開始，「這完全是不對等的選戰，但我們仍深具信心，也已整合完畢來對抗國家隊。」

江啟臣上午偕同立委洪孟楷、陳以信、吳怡玎及多位市議員，陪同李眉蓁到三民區松江市場掃街拜票，之後赴玉皇宮參拜，並訪視附近的幸福川。

江啟臣表示，今天他偕同多位黨籍立委南下輔選，接下來包括前主席朱立倫、前總統馬英九及黨籍縣市長，只要時間允許，都非常樂意前來幫李眉蓁輔選。

江啟臣表示，這次補選時間很短，民進黨刻意把補選時間壓縮成不到兩個月，因此一切幾乎是從簡、從速，最重要是要得到市民的支持與認同，所以黨部直接當成競選總部，並將挑適當時間舉辦成立大會。

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