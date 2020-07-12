國民黨不滿監院人事號召「打爆綠委電話」 陳亭妃痛批：惡質手段！





▲陳亭妃。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院預計這週將針對監察院人事案進行審查與表決，不過，國民黨陣營預告將發動強力杯葛，甚至稱要號召支持打「打爆綠營立委電話」。對此，民進黨立委陳亭妃傻眼痛批，不支持哪一個人都可以明講，民主國家不該用這種惡質手段。

傳出國民黨要他們支持者打爆綠營立委的電話，阻擋監院人事過關。陳亭妃表示，國民黨要求支持者打爆所有民進黨立委的電話，要阻撓他們到監院去投票，「這是什麼招啊，我相信我們是民主國家，為什麼要用這樣惡質的手段，你不支持監院的投票，你不支持哪一個人，你可以明講，用論述的方式，而不是用這種奧步。」

針對監察案人事案，國民黨動作不斷，上月底甚至破壞公物闖入立法院議場，聲稱要佔領立院抗議不達目的不罷休，不過事隔不到24小時就終止，立委闖入自己辦公室的作法也引起綠營撻伐。

總統府發言人張惇涵當時發表四點聲明，強調大法官釋字632號解釋文明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。因此，在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此。提醒國民黨，如果因為提名考監人事，就要癱瘓議場，這不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

張惇涵指出，「未審議先杯葛」重要法案與人事案舉動，確實令外界感到不解與錯愕，政黨內部的路線爭議，更不應該成為綁架國會運作的理由。特別對於推動疫情後國家整體經濟發展，以及憲政運作的必須，期待國民黨團回歸法定程序，為台灣共同努力。