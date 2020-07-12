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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／監委人事案本週立院闖關　國民黨團將動員強力杯葛

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記者楊蕓／台北報導

立法院本週進行監察委員人事的審查與表決，國民黨團將強力杯葛，12日串連黨籍立委在臉書發布影片，批評蔡英文提名的監委人事若通過，監察院將成全台最大東廠，成為民進黨包庇貪腐、整肅異己、恫嚇司法的政治武器，最後並號召民眾打電話給民進黨立委、民進黨黨部和總統府，表達反對立場。此外，除了接下來的議場內攻防戰，14日進行監察院長被提名人陳菊審查會當天，將動員群眾到立法院外抗爭。

立法院臨時會上週已處理考試院、NCC人事同意權案，監察院人事同意權案則將於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

對此，國民黨團將發動攻勢強力阻擋，包括14日開始動員群眾赴立法院外抗議，以及由國民黨革命實踐研究院院長羅智強等人成立的野台政論節目，也將在下週一至週五，每天晚上8點到10點，在立法院戶外開講。

▲▼立法院臨時會行使考試院人事同意權案 高嘉瑜投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會上週行使考試院人事同意權案。（資料照／記者屠惠剛攝）

國民黨團12日透過3分鐘影片批評，蔡英文提名的監委公然介入司法，誣陷公務員、檢察官、政治異己，威脅、侵害司法獨立，還點名監委陳師孟、高涌誠、蔡崇義此等「現代秦檜」，讓監察院淪為「司法新東廠」。

國民黨團表示，這次的監委提名，是首次由蔡英文提名全數監委，若民進黨大老陳菊擔任監察院長，未來的監察院，恐怕會是全台最大東廠，成為民進黨包庇貪腐、整肅異己、恫嚇司法的政治武器，最後還呼籲民眾打電話給民進黨立委、民進黨黨部和總統府，針對這次的監委提名表達反對，要求撤換「現代秦檜」，還監察院一個「獨立自主」的空間。

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