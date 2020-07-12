破除韓江結盟傳言　江啟臣：我跟朱立倫的Line互通啦！



文／羅婉庭

攝影／張凱喨、林敬旻

「政黨競爭下，對手無所不用其極，捕風捉影、見縫插針都可以理解」，國民黨主席江啟臣無奈地說，只要有分化國民黨的效果，目的就能達成。對於「韓江結盟」力抗朱家軍的三國戲碼，他親自破除傳言，笑稱「我跟朱立倫的Line是互通啦！」

罷韓風暴過後，國民黨雙頭馬車的問題浮出水面，傳言朱立倫拉攏最強諸侯侯友宜，讓黨內年輕民代紛紛選邊站，各自找各自的母雞，提前佈局2022，化為一股不可小覷的勢力。前高雄市長韓國瑜則是與江啟臣在罷韓前就開始密切聯繫，新聞畫面上總能看見他們同進同出，不禁讓外界質疑他們結盟「抗朱」。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

秘書長李乾龍拋出一句「明眼人都知道朱立倫有爭黨魁的企圖心」，讓國民黨的暗潮洶湧全被搬上檯面，但江啟臣站出來緩頰，認為外界沒有看到事情的全貌，國民黨在艱困時期有人願意承擔都是好事，競爭更不是壞事，誰適合在什麼時間點帶領國民黨，會經由黨內民主決定，未來也是一樣。

「我跟朱立倫的Line都是通的啦！」江啟臣打開手機群組畫面，證明他跟黨內意見領袖平時就保持聯繫，在政策擬定與議題攻防上，各方意見他都願意接納。江啟臣多次對外澄清，他跟朱立倫很早前就維持聯繫，朱立倫表明願意參與改革工程，密集從外部提供建議與協助，更願意協助國民黨跟國際連結，只是剛好卡到疫情，無法進一步發展。

在國民黨同時面臨改革與高雄補選的節骨眼上，對江啟臣來說，團結比黨主席寶座重要，高於位子，更高於勝負，他堅信所有分裂的謠言都是對手陣營刻意挑撥離間，國民黨員可不會輕易上當。

江啟臣笑著說， 他跟朱、侯兩人在國民黨共事這麼久，認識彼此不是一天、兩天，在不同場合，必然會有不同時段與不同的交集，相同的，不同階段有不同的位子，現階段他擔任黨主席，帶領年輕的核心幹部改革，朱立倫從外部關心整個黨與台灣政治的未來發展，侯友宜是做好新北市長角色，韓國瑜則是「暫時休息」，他與藍營這幾位檯面上的大人物平常時都保持一定程度的溝通聯繫。

江啟臣把國民黨形容成一支棒球隊，大家各司其職，有人擔任投手、捕手，有人守外野、有人守內野，在自己的位子上設法讓球隊贏球，取得勝利，是所有人眼前最著要的目標，大家在不同階段負責的位子不同是必然的，作為一支球隊，提升戰力才是急務。

江啟臣所謂的黨內民主，是由下而上、由外而內的溝通，接任主席後他讓黨員有更多說話機會，經由彙整後，才會提出全黨最大的共識，不像老國民黨，黨主席拍了板就定案，也因此，支持者最期待的改革工程也無法立即出爐，必須不斷做內部溝通、外部對話，但在過程中社會可以看到國民黨的改變與進步。

至於黨內被質疑雙頭馬車的現象，對他而言，對於下屆黨主席人選他持著開放態度，只要國民黨內維持民主與競爭，對黨來說是一件好事。江啟臣說，他根本沒時間想明年黨主席選舉，八月高雄補選迫在眉睫，對國民黨還說是非常關鍵的一戰，絕對不可疏忽，更沒有悲觀的權利。

國民黨歷經年初總統大選及六月的高雄市長罷免接連兩場敗戰，等同雙重傷害，尤其是罷韓讓不少支持者很意外。江啟臣說，國民黨會藉由這次選戰，凝聚向心力與支持，將會影響2022選舉，且非常具有關鍵性。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）