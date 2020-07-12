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江啟臣新版兩岸論述完整看　「不是否定九二共識」

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文／楊蕓
攝影／張凱喨、林敬旻

國民黨主席江啟臣上任後，啟動黨內改革工程，但日前提出新兩岸論述被認為淡化九二共識，引發黨內大老反彈。江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及兩岸議題特別嚴肅、謹慎，他拿出改革委員會建議案全文，再一次完整說明。他強調，並不是否定而是「釐清」九二共識內涵，面對黨內對九二共識、一中各表有不同意見，他則正面看待，反觀民進黨把兩者都拋棄，卻又提不出其他兩岸共識，才是當前兩岸的最大問題。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝，下同） 

國民黨6月19日公布改革委員會各組建議報告，在兩岸論述部分，提出「四大支柱」建構和平穩定的台海新關係，包括：堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先以及創造雙贏共享繁榮，被認為是淡化了九二共識，引起前主席吳伯雄、洪秀柱、馬英九等大老喊話，不能拋棄國民黨優勢與九二價值。

「如果各位有看報告內容就會很清楚，建議案的前言開宗明義寫道『回顧多年來兩岸關係，雙方由對抗走向和解，再走回僵局，九二共識是關鍵因素…』，針對九二共識的貢獻和角色，先做了正面肯定。」江啟臣認為，九二共識不只是一個概念，更是實踐，尤其馬英九執政8年間，兩岸達成政府與政府的協商、簽署23項協議、2015年舉行馬習會等，它的角色和貢獻是無法否認的。

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣坦言，過去4、5年，九二共識的確遭遇到挑戰，主要來自民進黨的抹紅、抹黑、刻意扭曲，以及北京在九二共識的詮釋上偏離原本的定義與內涵，造成台灣社會對於九二共識的誤解、甚至不信任。

「改革委員會的論述、建議，並不是說要否定九二共識，我覺得更重要的是『釐清』九二共識。」江啟臣強調，改革委員會嘗試把九二共識拉回原本的意涵，並針對建構和平穩定的台海新關係提出四大支柱，「基本上這些就涵蓋了台灣社會蠻大的共識。」

然而，在台灣社會強烈反中的氛圍下，江啟臣提出四大支柱後，被認為是國民黨要拋棄九二共識，朝「本土化」轉型。江啟臣表示，九二共識最重要的精神是求同存異、擱置主權爭議，但現在九二共識的定義已被扭曲，國民黨有必要把它講清楚，也就是以求同尊異為主軸，「沒有一中各表，就沒有九二共識。」

▲國民黨主席江啟臣專訪。（圖／記者林敬旻攝）

「對國民黨而言，九二共識建立在中華民國憲法的基礎上，更是建立在雙方有各自表述的空間上。」面對黨內對九二共識或一中各表有不同意見，江啟臣認為，所有人一定都是出於善意，希望國民黨更好，反觀民進黨把兩者全部拋棄，卻又提不出其他兩岸共識，才是當前兩岸的最大問題。

對於前主席吳伯雄、洪秀柱、馬英九等黨內大老，喊話不能拋棄國民黨優勢與九二價值，眼看距離全代會剩下2個月，是否要修改當前論述？江啟臣表示，這些內容目前都是建議案，「我們在下鄉跟基層座談時，也聽取他們的意見，設法在這段時間去做整合，最後再來做一個彙整，經由中常會、全代會，把共識給呈現出來。」

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