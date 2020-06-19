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獨／國民黨「拒絕一國兩制」 新論述9方向曝光　兩岸可訂立軍事「防止意外機制」

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▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨19日上午召開改革委員會全黨會議，在兩岸方面目前已達成9項共識，除了堅持一貫立場「拒絕一國兩制」，建議海峽兩岸訂立軍事「防止意外機制」，達成止戈為先，重建互信關係。

國民黨主席江啟臣上任後，啟動改革工程，最受外界關注的，包括青年培育機制、組織改造、兩岸論述格新等。經過討論後，委員會目前已達成九項共識。首先，國民黨正面肯定「92共識」的貢獻，例如「馬習會」就是其體現，兩岸得以首次對等、尊嚴地互動；民進黨做不到，國民黨做到了。

國民黨維持一慣的立場，拒絕接受「一國兩制」，國民黨自前主席蔣經國開始便從未接受一國兩制，沒有ROC就沒有兩岸共識，點出中共始終不正視ROC，且片面更動、堆疊「92共識」內涵，例如最近變成「共同謀求國家統一的『92共識』」。

委員會表示，民主人權是推動兩岸交流的根本或前提兩岸不能讓政治意識形態的對抗，侵害人民自由，推動兩岸人權協議，讓雙方人民在交流時不會因政治因素，而提心吊膽把兩岸關係還給兩岸人民。

委員會強調，台灣安全優先，打造一流軍隊，親美又與中共維持和平透過實力獲取和平，海峽兩岸可考慮訂立軍事「防止意外機制」止戈為先，重建互信。

同時，在不畏譏讒，繼續推動在適當的監督機制下發展兩岸經貿，確保開放的成果為全民共享，並制定黨公職兩岸交流行為準則去除買辦形象、保障合法合理交流。

委員會宣稱，願為和平盡一切努力，但絕不為和平屈膝投降。期許一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路目前不可能統也不可能獨，或許可以有第三條路。

對於第三條路的可能性，委員會認為，可有許多想像，例如約定擱置主權爭議若干年，先在政治和經濟制度與治理方面良性競爭，再和平協商如何處理未來關係；類似歐盟的設計，兩岸各自維持主權地位但藉由某種政府間主義的政治設計而有所連結；類似邦聯的設計，以大英國協、獨立國協等為範例。

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