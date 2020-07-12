紅海變藍海　東森自然美推新品牌、「雲加盟」突圍

▲東森自然美透過靈活布局，在逆境中創造佳績。（圖／東森自然美提供）

記者陳政錄、任以芳／台北—上海連線報導

市調機構統計，2020年中國大陸醫療美容市場超過2500億元人民幣，帶動相關行業兆元產值，為殺出重圍、降低疫情衝擊，東森自然美除啟動「雲加盟」模式，更在今年的上海美博會上，推出Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL等新品牌亮相，和益生菌、藜蘆醇白菁萃TM複合果蔬汁飲料等，從紅海航向藍海。

東森自然美執行長林燕玲表示，面對疫情、同業競爭和消費趨勢變化，此次參展上海美博會，亮點包括母品牌自然美產品重磅亮相，還有以年輕族群、科學美容為主打的Bio-Up、去年引入電商代理的南韓THE PURE LOTUS，和主攻電視購物等渠道的品牌CHLOREL等同時亮相，滿足各類型消費者需求。

▲ NB－1標靶水光勝肽肌潤液（小銀管） 是居家水光保養利器。（圖／東森自然美提供）

東森自然美市場部副總經理馮晨表示，這是東森自然美第一次攜帶這麼多品牌一起亮相，其中，自然美的NB-1標靶水光勝肽肌潤液，堪稱史上最强的居家水光保養，今年在疫情期間推出，於市場競爭中獨占鰲頭。

馮晨說，今年還有自然美的保健品益生菌系列，以及富含白藜蘆醇精華的飲品等，不斷多元佈局，是看好中國大陸整體美業市場，仍以每年20%到20%的速度上升，大健康產業也處於萌芽狀態。他補充，自然美還在既有的美容院內，推出保健相關項目，未來更會除肌膚檢測外，涉及其他領域的身體檢測。

▲東森自然美看到消費者對美的需求，不斷在提升。（圖／東森自然美提供）

針對目前線上消費普及後，「電商直播」成為新風口，為應對後疫情期間商機的競爭，東森自然美營運總經理孫雅歆直言，有一句話叫做「無直播無買賣」，未來自然美將朝雲端、線下消費5：5的方向發展，自今年起已經做了3、40場直播，未來自然美的雲店、實體店也都會做直播，並打造秒殺的項目體驗，或是營造爆款吸引年輕人等。

在加盟模式上，從去年最後一季開始轉型推出的「雲加盟」，也正好幫助自然美順應後疫情時代的經營模式，即使隔離在家，也能先輕鬆在雲端開店。林燕玲說，自然美會開設雲端加盟課程，評估有潛力的人可選擇開設雲店，架構與實體加盟店一致。在此之下，還能保持集團陣容的擴充。

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