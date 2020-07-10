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雙城論壇22日登場！國台辦肯定沿正確軌道交流：有利增進兩岸民眾福祉

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▲▼柯文哲出席上海雙城論壇DAY3_柯文哲劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲與劉結一會面。（圖／記者宋良義攝）

記者邱茀濱／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，再加上國境管制政策，台北、上海雙城論壇將於本月22日採視訊進行！大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（10）日就此表示，上海與台北多年來在「城市建設」和「治理方面」展開交流，增進兩地民眾相互了解，目前兩岸城市沿正確軌道合作，有利增進兩岸民眾福祉。

「經上海與台北兩市有關方面商定，『2020上海台北城市論壇』將於7月22日以視頻會議方式舉行。」朱鳳蓮指出，多年來，上海和台北在城市建設和治理方面開展交流合作，達成諸多共識，增進了兩地民眾的民生福祉與相互了解。「兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。」

上海市台辦發布新聞稿稱，本次論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，將通過交流研討，推動兩市在衛生醫療、產業經濟交流、智慧交通、區域治理與合作等方面的經驗分享和交流互動。

新聞稿稱，「兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。上海與台北城市論壇由上海市與台北市政府輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台，兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已經簽訂了36項交流合作協議。」

另一方面，台北市長柯文哲也提到，有交流才有善意、有善意才有交流，當然兩岸之間一定有各自堅持的地方，所以用5個互相處理，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難可以互相諒解，可以把它處理過去」。

「目前兩岸之間幾乎是沒有對話，我認為這是不好的。」柯文哲表示，兩岸之間在經貿關係這麼密切狀態下，政治的對抗越來越高，還是不合理，所以我們試著維持兩岸之間可以和平發展，「對抗本來就不好，如果一直升高對抗的局勢，我想是更不好的」，所以還是主張，如果在過去基礎上可以維持交流就繼續維持。

▲▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

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