告別黃臉婆！　好萊塢級水光美療奔向「自然美」

▲東森自然美在上海美博會展館，提供三項深度體驗服務。（圖／記者東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（11日）展出最後一天，東森自然美首次率領旗下眾多品牌，自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL登場，廣受各界好評。為了讓外界瞭解自然美高科技美容技術，特地設置深度體驗區，王牌產品水光儀的NB-1標靶無針水光美容受到熱烈歡迎，消費者做完後表示，「原本蠟黃的臉瞬間變白，肌膚看來水嫩，真的很神奇。」

東森自然美展館體驗區人氣十分旺，這次有三項深度體驗服務，一是好萊塢紅地毯水光療程，二王牌標靶敷麵粉，三是全息量子七功能儀加上白藜蘆醇安瓶護理，原本是90分鐘療程配合展出縮短到40分鐘，效果驚人。

▲無針水光療程可以深入真皮層，效果顯著。 （圖／東森自然美提供）

第一種深度體驗，自然美超級王牌產品水光儀NB-1標靶系列也是參展亮點之一，基於幹細胞的最新研究開發，賦予肌膚能量與活力，配以世界先進高科技儀器無針水光，NB-1標靶產品經過霧化成微小分子，從表皮通道中注入肌膚真皮層，打開細胞間隙，營養成分靶向進入，令肌膚緊致光滑，白皙彈潤，又稱好萊塢紅毯療程。

東森自然美執行長林燕玲進一步介紹，無針水光療程可以深入真皮層，效果顯著，透過高壓的水壓噴發之後，深度清潔皮膚。過去使用化學、激素化妝品，因為常年沉澱在皮膚底層，經過水光可以有效清理。消費者做完後表示，「原本蠟黃的臉瞬間變白，肌膚看來水嫩，真的很神奇。」

▼NB－1標靶水光勝肽肌潤液（小銀管） （圖／東森自然美提供）

同款明星產品NB-1標靶水光勝肽肌潤液（小銀管）號稱自然美史上最強居家水光保養，讓美容院的療效更持久。現場體驗項目還有結合自然美容術的特色產品敷麵粉，徹底清潔毛孔髒汙，升級過後產品，勝肽濃度提升，帶動批皮膚吸收率高達85%。

▲敷面粉可以徹底清除毛細孔髒污。（圖／記者東森自然美提供）

第二種深度體驗的王牌標靶敷面粉，可以徹底清除毛細孔中的汙物、鉛質、水銀、毒素，吸取皮膚中的油脂、死滅細胞、粗厚角質，使毛孔舒暢，同時排除粉刺痘痘等。東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻表示，現場試用，「可以透過肌膚檢測前後對比，激素、化妝品不良成分、毛孔垃圾都會都會代謝出來。」

▲東森自然美白藜蘆醇系列有抗氧化功能。（圖／東森自然美提供）

第三種深度體驗，高科技全息量子七功能儀結合白藜蘆醇系列，東森自然美營運總經理孫雅歆形容做臉的感覺就像是幫細胞洗個澡，原本是俄羅斯給太空員皮膚管理儀器，有七頭七功能從眼睛、天鵝頸、全臉雕塑、去斑補水都很全面。

東森自然美教育行銷部培訓經理鄭婷嫻進一步補充，這次展出體驗的高科技全息量子七功能儀結合白藜蘆醇系列這是新療程，運用高科技儀器搭配白藜蘆醇安瓶，主要從法國鮮萃南法黑葡萄，抗氧化效果好，4D造水、鎖水技術，改善面部的尷尬黃氣。

▲Bio up系列 針對小資女，打造輕醫美功效（圖／東森自然美提供）

除了高端產品，東森自然美針對小資女性打造CP值超高的Bio up品牌，結合自然美40多年自然護膚經驗與先進科技，擁有清新淨化、水潤光澤、修護舒緩、晶瑩剔透、強力多鈦、肌秘系列六大產品線，以及水飛梭綜合、美氧機、RF無線雕、皙C光嫩膚儀四大國外尖端護膚科技儀器。

東森自然美營運總經理孫雅歆表示，「輕醫美Bio up品牌是採用光電類的項目，儀器加產品，護理方式十分便捷，對於一些年輕族群有非常好的吸睛率。」每次消費者體驗過後，整個儀式感非常好又很有樂趣，非常受到年輕人、講求快美容的上班女性喜愛。

後續大陸美容市場趨勢，孫雅歆認為現在美容保養進入高科技時代，各方面保養對人體免疫力整體提高。尤其後疫情時代，健康美容密不可分，從內到外的保養將是重要商機。