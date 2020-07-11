美博會完美收官！搶進自然美　「雲加盟」簽約人潮熱烈

▲東森自然美執行長林燕玲簽約上海加盟商。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

2020年第25屆上海美博會今（11日）結束，東森集團自然美率領旗下眾多品牌，自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL完美參展，並且衝出好業績。一連三天成功簽下19間加盟業主，實體店9家、雲端線上開店10家。東森自然美執行長林燕玲表示，「對於東森自然美在美博會表現，我非常樂觀來看待，果然有爆發性收穫，未來大陸的美麗商機，市場無限。」

上海美博會圓滿落幕，東森自然美迎來好戰果！從開展9日到11日閉幕，一連三天一共簽下19位加盟主，其中實體店面9家、「雲加盟」10家。這些加盟夥伴分別來是上海、北京、西安、重慶，最遠還有新疆、海南島，充分展現自然美在大陸擴張與延伸的專業實力。

▲「雲加盟」模式非常受到創業者青睞，符合後疫情時代營銷模式。（圖／東森自然美提供）

去年最後一季，自然美轉型推出「雲加盟」，正好順應後疫情時代商業變化，線上先開店吸引不少業主加盟。不過，剛好碰上北京二次疫情，許多津京區有加盟夥伴無法前來，東森自然美執行長林燕玲還是非常有信心，「少了京津區這麼大一塊，人數上面保守一點，還是蠻樂觀看待東森自然美在美博會表現，加上團隊努力，肯定有爆發性收穫。」

東森自然美市場部副總經理馮晨也表示，原本預期三天展會上目標加盟到11到12家店。最後，自然美一口氣簽下20間加盟夥伴，其中，線上開店業主一共10家，證明了自然推出的 「雲加盟」模式非常受到創業者青睞，也很切合後疫情時代營銷模式。

▲東森自然美戰略夥伴行雲王泯樺副總裁與東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者任以芳攝）

電商營銷部分，自然美9日與大陸四家優質電商公司平台行雲、心橙、考拉購、聯宸深度戰略合作，2020年度之內完成1800萬的營框。東森自然美執行長林燕玲強調，「THE PURE LOTUS廣受歐美消費者喜愛，美國梅西百貨也有設櫃銷售，自然美看中該品牌價值與潛力，去年底引進到大陸市場。」目前是自然美重點推廣的全新電商項目，也是參展美博會的重磅發表，加上戰略夥伴合作，如虎添翼。

▲東森自然美全新NB-1晶鑽肽系列。（圖／東森自然美提供）

另外，展會期間自然美最受歡迎主推品牌，東森自然美營運總經理孫雅歆表示，當然還是王牌美容SPA搭配水光儀的NB-1標靶系列產品每一位現場試用的人明顯感受肌膚變得不一樣，美白透亮水噹噹。另外，自然美代理的韓系

THE PURE LOTUS保養品持續順利進軍電商市場；針對小資族 Bio-Up系列、首次亮相益生菌廣受好評，讓加盟夥伴更有信心跟隨自然美一起打拚美麗天下。

▼東森自然美代理韓系THE PURE LOTUS保養品，發展新電商品牌。（圖／自然美提供）