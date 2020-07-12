後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

記者任以芳／上海報導

2020年第25屆上海美博會圓滿落幕，東森自然美一連三天簽約20間加盟夥伴，與大陸四家優質電商公司簽約1800萬人民幣戰略合作。隨著後疫情時代來臨，東森自然美執行長林燕玲表示依然非常看好大陸美麗商機，「即使疫情改變全世界消費行為，自然美銷售模式優勢調整，尤其是THE PURE LOTUS品牌電商銷售、雲加盟，都是長遠的重點布局。」

▲東森自然美代理韓系THE PURE LOTUS品牌，重點布局電商新品牌。（圖／東森自然美提供）

重點布局THE PURE LOTUS電商

大陸消費趨勢主力幾乎都在網路完成，大品牌也佔據主要消費市場。目前，東森自然美代理韓國濟州島THE PURE LOTUS品牌廣受歐美消費者喜愛，美國梅西百貨也有設櫃銷售，自然美看中該品牌價值與潛力，去年底引進到大陸市場。成為重點推廣的全新電商項目積極布局線上銷售。

美博會9日開幕當天，自然美與大陸四家優質電商公司平台行雲、心橙、考拉購、聯宸進行深度戰略合作，2020年度之內完成1800萬人民幣，相當於7 千萬台幣戰略合作。

東森自然美執行長林燕玲強調，「美妝商機有很大比重轉到電商銷售，我們從去年到現在佈局走上雲端銷售產品，就算是每天都做到沒有睡覺，也要趕緊拉抬上來。」目前，疫情改變全世界消費的行為，銷售模式勢必做一些調整，尤其是電商銷售、「雲加盟」，都是自然美線長遠的重點布局。

▲東森自然美創新網上開店「雲加盟」受外界青睞。（圖／東森自然美提供）

「雲加盟」輕鬆當網老闆

2020年上海美博會三天展期，東森自然美戰果豐碩，總共簽下20間加盟商，實體店9家，網上開店「雲加盟」11家。東森自然美執行長林燕玲介紹，「也意願的人先參加雲端加盟課程，我們會評估、挑選有潛力想加盟的人，如果他決定要加盟，可以選擇開雲店，落地開店可後續評估。」流程跟實體加盟店架構是一樣的，所有操作手法在雲端進行。

加盟商開雲店後，自然美協助線上培訓美容師、拓客銷售。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，「加盟商可以先在雲端進貨，運用直播的形式向周圍的人進行售賣產品、美容卡。」讓消費者先透過雲店瞭解產品，自然美在加盟商準備期間視情況給一些優惠大放送。

▲自然美宣傳團隊，吸引加盟主詢問踴躍。（圖／東森自然美提供）

另外，現有經營的實體加盟店多少受到疫情影響，該如何解決？林燕玲說，自然美持續照顧線下店加盟主，他們跟隨我們多年一塊打拚，這是自然美平台的責任，要想辦法幫助他們打通線上、線下銷售通路資源。

自然美營運總經理孫雅歆介紹，「未來希望每一家店都要做直播，每一家店都做雲店，不管有沒有接待客人，每天都要有話題新聞去做直播，跟客人空中互動、秒殺商品，希望每一個我的老闆就要成為網紅，」未來這個經濟太驚人，我非常很看好。

▲未來大部分消費模式走向無直播無買賣。（圖／東森自然美提供）

電商新潮流5G+Ｚ世代

早在2019年底，東森自然美組建自己電商團隊，正好順應今年後疫情時代。東森自然美營運總經理孫雅歆表示，疫情發生後已經做40多場直播，有一場直播，推晶鑽肽新品上市，兩小時內賣3000多萬人民幣，最差也賣150多萬。秒殺加上大咖網紅宣傳，雲端和地面雙重結合，吸引新顧客加入。

談到未來大陸電商也和5G發展息息相關，東森自然美營運總經理孫雅歆認為，「未來大部分消費模式都會走向無直播無買賣。目前，自然美是雲端20%，線下80％。未來，雲端和線下會是五五波趨勢。」自然美也將持續拓客計劃主攻年輕族群市場。

東森自然美電商總監喬鎖龍分析，「新消費族群Z世代，以95後、00後為主，他們只相信自己的感覺和產品實際面，這是未來的一個消費模式。」自然美電商會讓整個營銷變得更加好玩，打進年輕人圈層社交，比如二次元、電競等議題，迎合不同圈層喜好「精準投放」，深入年輕人消費意識。

▲美博會過後自然美繼續布局電商銷售。（圖／東森自然美提供）

邀請大咖李佳琦「助陣自然美」

受疫情影響，大陸各大品牌在網路全線投入許多資源，強刺激買氣，包含所有美妝品、護膚品全參與電商直播帶貨商業模式。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，自然美電商佈局先以第一個代理THE PURE LOTUS品牌為主，在小紅書、抖音、快手三個平台上面，強力進行品牌曝光，線上、線下聯合是很重要趨勢。

東森自然美電商總監 喬鎖龍表示，「美博會過後，自然美繼續布局電商銷售，除了衝刺天貓、京東平台管道，目前和天貓國際旗艦店密集接觸，預計七月中，將邀請大陸超級直播帶貨主播李佳琦與自然美合作。」今年7月到12月總體直播計畫會做4到6場，將以大陸三位頭部大主播為主，借助他們廣大粉絲群把自然美THE PURE LOTUS電商品牌強力放送出去。

▲後疫情時代，大陸美妝商機讓人非常有信心。。（圖／東森自然美提供）

後疫情時代「她經濟爆發」

疫情衝擊之下，大陸第一季GDP呈現-6.8%數據，創下29年來第一次出現的負增長。隨著各省逐漸控制疫情，從四月份開始加速推進復產復工，外界推估第二季度GDP可望小幅回升。整體來看，屬於剛需消費，包括今年第一季大陸美妝市場持續成長，儘管相較去年速度有稍微緩增。

首先來看，2019年大陸化妝品市場規模是4256億人民幣，相對於前一年是2018年，成長比例是7.97%。今年2020年預估增速將放緩為7.19%，預估規模可以達到4562億。東森自然美執行長林燕玲分析，今年預估7.19%成長還是挺高，只比2019年7.97%少一點，這樣來看的，其實美妝她經濟沒受啥影響。

林燕玲進一步分析，「今年1到5月，大陸全網雲端賣出去可統計美妝消費，同比增長28%。事實上一定不止28%，大陸有太多潛在互聯網消費。」雖然實體店有衝擊，如果加上電商銷售助力，大陸下半年美妝商機無限。