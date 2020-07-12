　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者任以芳／上海報導

2020年第25屆上海美博會圓滿落幕，東森自然美一連三天簽約20間加盟夥伴，與大陸四家優質電商公司簽約1800萬人民幣戰略合作。隨著後疫情時代來臨，東森自然美執行長林燕玲表示依然非常看好大陸美麗商機，「即使疫情改變全世界消費行為，自然美銷售模式優勢調整，尤其是THE PURE LOTUS品牌電商銷售、雲加盟，都是長遠的重點布局。」

▲▼美博會,自然美,THE PURE LOTUS。（圖／自然美提供）

▲東森自然美代理韓系THE PURE LOTUS品牌，重點布局電商新品牌。（圖／東森自然美提供）

重點布局THE PURE LOTUS電商

大陸消費趨勢主力幾乎都在網路完成，大品牌也佔據主要消費市場。目前，東森自然美代理韓國濟州島THE PURE LOTUS品牌廣受歐美消費者喜愛，美國梅西百貨也有設櫃銷售，自然美看中該品牌價值與潛力，去年底引進到大陸市場。成為重點推廣的全新電商項目積極布局線上銷售。

美博會9日開幕當天，自然美與大陸四家優質電商公司平台行雲、心橙、考拉購、聯宸進行深度戰略合作，2020年度之內完成1800萬人民幣，相當於7 千萬台幣戰略合作。

東森自然美執行長林燕玲強調，「美妝商機有很大比重轉到電商銷售，我們從去年到現在佈局走上雲端銷售產品，就算是每天都做到沒有睡覺，也要趕緊拉抬上來。」目前，疫情改變全世界消費的行為，銷售模式勢必做一些調整，尤其是電商銷售、「雲加盟」，都是自然美線長遠的重點布局。

▲▼2020,上海,美博會,東森,自然美,第二天,簽約,五間加盟商。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美創新網上開店「雲加盟」受外界青睞。（圖／東森自然美提供）

「雲加盟」輕鬆當網老闆

2020年上海美博會三天展期，東森自然美戰果豐碩，總共簽下20間加盟商，實體店9家，網上開店「雲加盟」11家。東森自然美執行長林燕玲介紹，「也意願的人先參加雲端加盟課程，我們會評估、挑選有潛力想加盟的人，如果他決定要加盟，可以選擇開雲店，落地開店可後續評估。」流程跟實體加盟店架構是一樣的，所有操作手法在雲端進行。

加盟商開雲店後，自然美協助線上培訓美容師、拓客銷售。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，「加盟商可以先在雲端進貨，運用直播的形式向周圍的人進行售賣產品、美容卡。」讓消費者先透過雲店瞭解產品，自然美在加盟商準備期間視情況給一些優惠大放送。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲自然美宣傳團隊，吸引加盟主詢問踴躍。（圖／東森自然美提供）

另外，現有經營的實體加盟店多少受到疫情影響，該如何解決？林燕玲說，自然美持續照顧線下店加盟主，他們跟隨我們多年一塊打拚，這是自然美平台的責任，要想辦法幫助他們打通線上、線下銷售通路資源。

自然美營運總經理孫雅歆介紹，「未來希望每一家店都要做直播，每一家店都做雲店，不管有沒有接待客人，每天都要有話題新聞去做直播，跟客人空中互動、秒殺商品，希望每一個我的老闆就要成為網紅，」未來這個經濟太驚人，我非常很看好。

▲▼東森自然美引進南韓The Pure Lotus品牌，進駐天貓國際旗艦店推廣。（圖／取自The Pure Lotus天貓國際旗艦店）

▲未來大部分消費模式走向無直播無買賣。（圖／東森自然美提供）

電商新潮流5G+Ｚ世代

早在2019年底，東森自然美組建自己電商團隊，正好順應今年後疫情時代。東森自然美營運總經理孫雅歆表示，疫情發生後已經做40多場直播，有一場直播，推晶鑽肽新品上市，兩小時內賣3000多萬人民幣，最差也賣150多萬。秒殺加上大咖網紅宣傳，雲端和地面雙重結合，吸引新顧客加入。

談到未來大陸電商也和5G發展息息相關，東森自然美營運總經理孫雅歆認為，「未來大部分消費模式都會走向無直播無買賣。目前，自然美是雲端20%，線下80％。未來，雲端和線下會是五五波趨勢。」自然美也將持續拓客計劃主攻年輕族群市場。

東森自然美電商總監喬鎖龍分析，「新消費族群Z世代，以95後、00後為主，他們只相信自己的感覺和產品實際面，這是未來的一個消費模式。」自然美電商會讓整個營銷變得更加好玩，打進年輕人圈層社交，比如二次元、電競等議題，迎合不同圈層喜好「精準投放」，深入年輕人消費意識。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲美博會過後自然美繼續布局電商銷售。（圖／東森自然美提供）

邀請大咖李佳琦「助陣自然美

受疫情影響，大陸各大品牌在網路全線投入許多資源，強刺激買氣，包含所有美妝品、護膚品全參與電商直播帶貨商業模式。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，自然美電商佈局先以第一個代理THE PURE LOTUS品牌為主，在小紅書、抖音、快手三個平台上面，強力進行品牌曝光，線上、線下聯合是很重要趨勢。

東森自然美電商總監 喬鎖龍表示，「美博會過後，自然美繼續布局電商銷售，除了衝刺天貓、京東平台管道，目前和天貓國際旗艦店密集接觸，預計七月中，將邀請大陸超級直播帶貨主播李佳琦與自然美合作。」今年7月到12月總體直播計畫會做4到6場，將以大陸三位頭部大主播為主，借助他們廣大粉絲群把自然美THE PURE LOTUS電商品牌強力放送出去。

▲▼上海,美博會,東森,自然美,體驗,無針水光,敷面粉。（圖／記者東森自然美提供）

▲後疫情時代，大陸美妝商機讓人非常有信心。。（圖／東森自然美提供）

後疫情時代「她經濟爆發」

疫情衝擊之下，大陸第一季GDP呈現-6.8%數據，創下29年來第一次出現的負增長。隨著各省逐漸控制疫情，從四月份開始加速推進復產復工，外界推估第二季度GDP可望小幅回升。整體來看，屬於剛需消費，包括今年第一季大陸美妝市場持續成長，儘管相較去年速度有稍微緩增。

首先來看，2019年大陸化妝品市場規模是4256億人民幣，相對於前一年是2018年，成長比例是7.97%。今年2020年預估增速將放緩為7.19%，預估規模可以達到4562億。東森自然美執行長林燕玲分析，今年預估7.19%成長還是挺高，只比2019年7.97%少一點，這樣來看的，其實美妝她經濟沒受啥影響。

林燕玲進一步分析，「今年1到5月，大陸全網雲端賣出去可統計美妝消費，同比增長28%。事實上一定不止28%，大陸有太多潛在互聯網消費。」雖然實體店有衝擊，如果加上電商銷售助力，大陸下半年美妝商機無限。

ET快訊
趙孟姿生了！許孟哲感動PO寶寶第1張照：我注定要當女兒傻瓜
永和災難「像被炸過」路塌屋陷！住戶晚間回家…她哭癱：怕死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

紅海變藍海　東森自然美推新品牌、「雲加盟」突圍

被控殺童「遭押27年」無法認罪！他曝警痛毆　「放狗咬」逼的

快訊／遼寧工廠大爆炸！夜空瞬間被照亮　民眾受傷躺地上

叫車沒照導航走！2正妹甩門下車…司機一看氣炸「箭步衝上」賞巴掌

20噸豬腳飄向海灘「發出惡臭」！目擊者傻：灑滿1公里

美博會完美收官！搶進自然美　「雲加盟」簽約人潮熱烈

全港爆發！香港再增17本土確診　衛生官員：情況比3月更嚴重

幼兒園女師挑逗畫面曝光！「嘴對嘴強迫親10秒」男童嚇傻　網狂轟猥褻

林鄭月娥：香港年輕一代出問題　主因為教育被「政治化」

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

活50年沒看過！藍議員擋保育條例　 議會中嗆「石虎是虛擬」遭網出征

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

紅海變藍海　東森自然美推新品牌、「雲加盟」突圍

被控殺童「遭押27年」無法認罪！他曝警痛毆　「放狗咬」逼的

快訊／遼寧工廠大爆炸！夜空瞬間被照亮　民眾受傷躺地上

叫車沒照導航走！2正妹甩門下車…司機一看氣炸「箭步衝上」賞巴掌

20噸豬腳飄向海灘「發出惡臭」！目擊者傻：灑滿1公里

美博會完美收官！搶進自然美　「雲加盟」簽約人潮熱烈

全港爆發！香港再增17本土確診　衛生官員：情況比3月更嚴重

幼兒園女師挑逗畫面曝光！「嘴對嘴強迫親10秒」男童嚇傻　網狂轟猥褻

林鄭月娥：香港年輕一代出問題　主因為教育被「政治化」

夏天快用「柑橘調香水」消暑！6個推薦款一噴體感溫度瞬間降五度

3號颱風「辛樂克」恐誕生？熱帶擾動發展中將大迴轉　氣象局曝對台影響

後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

紅海變藍海　東森自然美推新品牌、「雲加盟」突圍

蘇東坡其實沒吃過「東坡肉」！超狂東粉拆解「豬肉頌」揭穿真相

Altis車尾燈凌晨噴出無名火　後方Tiida車屁屁遭波及

轎車停路邊「輪胎全消失」　現實版電影情節笑翻網：走路回九龍了

眼球、舌頭消失！9登山客死狀淒慘　最離奇「迪亞特洛夫事件」宣告破案了

沙鹿男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒「甩尾繞路」…神反應被信徒讚爆：超爽

粉衣妹認真洗頭…腰瘦「超3D照」讓網暴動　神人開門：太扯了

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

大陸熱門新聞

快訊／遼寧工廠夜晚大爆炸　天空都被照亮！

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

20噸豬腳飄向海灘「發出惡臭」！目擊者傻：快1公里長

叫車沒照導航走！2正妹甩門下車遭打

被控殺童27年無法認罪：警「放狗咬」逼

色淫師免費拍裸照和動作片！　正妹上網「驚見全裸自己」

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

東森自然美新品牌、雲加盟突圍

後疫情時代布局！推雲加盟＋新電商　自然美攻佔「她經濟」

幼兒園女師挑逗畫面曝光！「嘴對嘴強迫親10秒」男童嚇傻

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

18歲少女最後一課「大體老師」　遺囑惹哭網友

湖北洪水暴漲...兩層樓別墅秒倒！　住戶嚇傻：215萬沒了

45年前板橋水庫潰壩「屍體多到埋不了」

更多熱門

相關新聞

東森自然美新品牌、雲加盟突圍

東森自然美新品牌、雲加盟突圍

市調機構統計，2020年中國大陸醫療美容市場超過2500億元人民幣，帶動相關行業兆元產值，為殺出重圍、降低疫情衝擊，東森自然美除啟動「雲加盟」模式，更在今年的上海美博會上，推出Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL等新品牌亮相，和益生菌、藜蘆醇白菁萃TM複合果蔬汁飲料等，從紅海航向藍海。

美博會完美收官！搶進自然美　「雲加盟」簽約人潮熱烈

美博會完美收官！搶進自然美　「雲加盟」簽約人潮熱烈

東森搶攻大健康市場！　自然美益生菌助「腸胃乖順」心情好

東森搶攻大健康市場！　自然美益生菌助「腸胃乖順」心情好

告別黃臉婆！體驗好萊塢級水光美療　帶妳奔向「自然美」

告別黃臉婆！體驗好萊塢級水光美療　帶妳奔向「自然美」

雙城論壇22日登場！國台辦說明了

雙城論壇22日登場！國台辦說明了

關鍵字：

上海美博會東森自然美體驗水光白藜蘆醇小銀管BIO UP電商THE PURE LOTUS雲加盟

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

陳建州道歉「真的是時候了」！

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

5年來影響生活！她發36歲送養文

快訊／趙孟姿生了！許孟哲感動：我注定要當女兒傻瓜了

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

身分證亂填A123456789　害他信用破產

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面