東森搶攻大健康市場！　自然美益生菌助「腸胃乖順」心情好

▲2020年上海美博會最新亮點，東森自然美新研發益生菌。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（11日）開幕第三天，東森集團自然美率領旗下眾多品牌，自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL參展。面對後疫情時代消費習慣，更多人選擇把錢留給健康保養，自然美首次亮相益生菌也成為注目商品，不少鐵粉「表示原本腸胃不太好，經常吃完火鍋燒烤回家就拉肚子，吃了益生菌後會好很多，回購率很高。」

標榜健康、純淨無負擔美容的自然美，不只嚴格把關美容產品，近年也投入健康食品研發。東森自然美營運總經理孫雅歆表示，「目前，自然美在大陸有4個健字頭的保健品，同時我們每推一個產品口碑都很好，保健食品和食品未來是重點推廣方向。」尤其這次主打益生菌口碑特別好，也是第一次在美博會和大家見面。

▲自然美研發的益生菌粉末細緻、入口即化，腸胃吸收快、效果好。（圖／東森自然美提供）

孫雅歆進一步介紹，相較傳統益生菌粉末容易黏牙，自然美三月份新研發推出的產品益生菌粉末十分細緻、入口即化，腸胃馬上吸收效果很好。美博會現場消費者也分享，「吃過自然美益生菌之後，對於長期便秘的人來說十分有效，也沒有副作用，直接倒嘴巴裡很方便。酸酸甜甜很好入口。」可以保護腸胃健康，帶動全身的免疫力。

▲疫情時代來臨，消費者會花大量金錢保健和護膚。（圖／東森自然美提供）

面對後疫情時代大陸健康行業趨勢，也迎來空前的黃金機遇，舉例老齡化的加速、中產階級的快速形成，快速推進大健康產業發展落實與創新。東森自然美營運總經理孫雅歆分析目前大健康市場，未來消費者投入護膚品和健康保養品的消費額，會要有很好增加。首先環境有太多不確定因素， 氣候不穩，霧霾增多，空氣不乾淨，特別是生活垃圾越來越多，健康和美麗需要同等關注。皮膚是人體最大的器官，身體好了，面色自然好，加上後疫情時代來臨，未來消費者會花大量金錢在健康和護膚。

▲自然美純花卉萃取的精油，一滴水都不含。（圖／東森自然美提供）

另外，精油保養已成為美容保養常態，東森自然美營運總經理孫雅歆表示，「自然美是精油植物世界之王，10、20多年前把自然美從台灣引進到大陸的，我們的精油有木火土金水，純花卉萃取的精油，一滴水都不含，純粹是植物萃取和花卉萃取的精油，品質很好。」近年，自然美研發另一款不油膩精油，適合上班族中午來做身體美容，節省洗澡時間，非常適合現在女性追求快速美容。

▲東森自然美十分看好大健康產業趨勢。（圖／東森自然美提供）

未來，自然美開始朝向大健康產業發展，現階段先分為美容和健康食品部分。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，自然美門店推出保健相關項目，比如女神機可以幫助調整女性宮寒、等肥胖問題。健康食品方面，自然美最近主推保健品益生菌、白藜蘆醇飲品。至於如何看待全球大健康產業趨勢，馮晨表示，十分看好，未來自然美計畫推出身體檢測保健的項目，成為自然美大健康戰略布局方向之一。