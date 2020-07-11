108學年度台南市長獎頒獎第4場次登場　黃偉哲祝學子成為台南、台灣之光

▲108學年度市長獎頒獎典禮第4場11日在慈濟高中登場，台南市長黃偉哲偕教育局長鄭新輝出席頒獎典禮，共計42校、823人受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



108學年度市長獎頒獎典禮第4場11日在慈濟高中登場，台南市長黃偉哲偕教育局長鄭新輝出席頒獎典禮，黃偉哲市長感性祝福同學們未來繼續努力不懈，並與得獎同學開心合影留念。本次有安南區、北區、中西區等3區國中小及補校，共計42校、823人受獎。





黃偉哲市長對於同學們平時在學業、技能或生活方面努力不懈表示肯定，每位學生都是家裡及學校的光榮，他並祝福大家在未來的道路上，能繼續發光、發熱，成為台南之光、台灣之光。





榮獲市長體育獎的海佃國小陳俞蓁，四年級才進入田徑隊，在升五年級開始正式接觸田徑訓練後，就在市級各項田徑錦標賽都榮獲冠軍，刷新台南市女童競走最高紀錄。





榮獲市長勵志獎的開元國小蒙姸慈，在逆境中努力向上，持續認真學習不懈怠，熱於服務也擔任環保小尖兵，足為楷模，今年榮獲台南市總統教育獎。





榮獲市長勵志獎的忠義國小孫鳴謙，雖為特殊生，但不畫地自限，尤其在繪畫上展現過人的天賦，獲邀參與學校家鄉繪本製作，以圖畫創作表達對家鄉的深厚情感。也響應素食減碳行動，堅持週二素食日，以具體行動愛護地球，可說是最佳環保小尖兵，面對困難時力爭上游，因此榮獲台南市108學年度特殊模範兒童。





教育局表示，為鼓勵學生多元適性發展，另設有市長語文獎、市長科技獎、市長體育獎、市長藝術獎、市長嘉行獎及市長勵志獎，鼓勵學生發展個人潛能，找到自信與價值。

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