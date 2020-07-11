快訊／台南8旬爺爺遭芒果砸頭！警方火速逮人…酒醉男到案否認

記者柯振中／綜合報導

台南善化一名8旬老翁10日在黃昏市場賣水果，遭到酒醉男子拿芒果猛砸，導致身上都是果渣，引起網友憤怒，警方也緊急介入調查。經過追查，警方11日下午已將犯案的男子逮捕到案，依據竊盜罪、社會秩序維護法函送法辦。

▲台南芒果爺爺遭到芒果砸頭。（圖／翻攝臉書、爆料公社、Google地圖）



台南一名黃姓女網友PO文說明，她10日前網全聯時，發現一名爺爺坐在一旁，背後全是水果殘渣，詢問之下，才知道爺爺在市場賣芒果，好心送了路人1顆，卻遭到攻擊、搶劫，「爺爺拿出剛剛他被砸的時候戴的帽子，我看到真的很鼻酸，全部沾滿芒果渣！到底砸的多用力，而且直攻頭部！爺爺至少85歲以上有，可能都90幾歲了，老人能這樣被欺負嗎！」

▼芒果爺爺平時在市場外擺攤。（圖／東森新聞）



女網友聽到事件，立刻打算報警，卻被爺爺阻止，無奈之下，只能盡一份心力，將水果全部買了，讓爺爺趕快回家休息。這起事件引起網友的怒火，紛紛痛罵砸人的無良男子，警方也趕緊介入調查。

事後，目擊的攤商回應，動手的男子疑似有喝酒，不曉得為什麼，突然拿芒果朝爺爺身上砸，該名男子是當地的頭痛人物，時常酒後鬧事。

警方已經找到犯案的羅姓男子，但羅男到案說明時，否認要求爺爺繳納500元租金、嗆對方「不繳就給你死」，目前已依照竊盜罪、《社會秩序維護法》，將羅男函送法辦，詳情仍待進一步調查。

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