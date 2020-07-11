新北最新力作「夏日雙溪特別企劃」　主持人群戴湘儀、陳奕瘋玩雙溪

▲ 新北最新力作「夏日雙溪特別企劃」，主持人陳奕與戴湘儀在雙溪良心商店闖關挑戰。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局年輕主持人群再出擊！這次為宣傳「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」系列活動，由新北市政府副發言人戴湘儀攜手替代役男、藝人陳奕，首次挑戰「我的新北市」YouTube頻道最新戶外遊戲節目《新北好好玩-夏日雙溪特別企劃》，透過完成指定任務，帶領觀眾瘋玩雙溪，探索極少人知的古道秘境，以及介紹雙溪各種網美拍照景點。

新聞局長蔣志薇表示，為推廣新北在地特色、振興旅遊觀光，製作「夏日雙溪特別企畫」，歡迎大家夏日到雙溪賞荷、走訪古道、拍美照。新北兩大主持人使盡全力闖關、解謎，要將雙溪的美景推廣出去。頂著36度高溫，陳奕的襯衫乾了又濕，溼了又乾，但他豪邁地說沒關係，因為大家提到雙溪，多以為是臺北市的內雙溪或外雙溪，極少人知道新北市有一個自然及歷史景觀豐富的雙溪。

▲ 雙溪為舊時淡蘭古道中繼站，老街上擁有許多百年老店，其中「林益和堂」是雙溪著名的文化地標，於1874年由林燦廷中醫師創立，是雙溪鄉第一間中藥鋪。

主持人戴湘儀表示，雙溪是淡蘭古道的中繼站，造就了雙溪過往的繁華，如今雙溪仍是座非常有活力的山城，地方創生組織「注腳雙溪」，藉由與小農及廚藝師連結，創造出健康的手路菜，復振了淡蘭古道雙溪中繼站重要的補給功能，有機會到雙溪推薦必訪「注腳雙溪」，品嚐在地好味道！

本集於雙溪特色景點進行各種挑戰任務：在「新北最大荷花田」上林荷花田，限時找到3支旗子；在北勢溪北支流源頭「虎豹潭」完成指定經典電影海報拍攝；以及在雙溪特有人文景觀有「誠實菜販一條街」之稱的良心商店完成估價挑戰，主持人完成指定任務後才能獲得線索，帶領觀眾前往雙溪絕美秘境「坪溪古道」。

▲ 主持人新北市府副發言人戴湘儀在虎豹潭示範網美拍照，行銷虎豹潭之美。

新聞局表示，現在正值荷花季，雙溪區公所即日起至8月22日舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」系列活動，主打「晝觀荷夜賞蓮」，活動期間晚上7時至9時將點亮荷花池的LED球燈，無論在白天或夜晚都可欣賞荷花。另外，在7月18日及8月22日晚上更有音樂演奏，詳細活動內容請見：https://reurl.cc/62zOZr。

歡迎訂閱「我的新北市」YouTube頻道，觀看完整版《新北好好玩-夏日雙溪特別企劃》：https://youtu.be/KqjwMJ5AXx4。

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▲ 主持人陳奕及戴湘儀在「新北最大荷花田-雙溪上林荷花田」拍美照，歡迎民眾一同來賞荷。