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新北「戀戀雙溪荷所在」　夜賞蓮雙溪荷花季12日開跑

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▲ 新北「戀戀雙溪荷所在」 夜賞蓮雙溪荷花季12日開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北「戀戀雙溪荷所在」，夜賞蓮雙溪荷花季12日開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市雙溪區公所將於7月12日上午10時在台2丙線16.3公里處上林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光－戀戀雙溪荷所在」活動，2020年主打「晝觀荷夜賞蓮」，增建浮木棧道讓民眾更親近荷花，夜間燈光下猶如鵲橋，星光與燈光交會美不勝收。

農業局表示，雙溪區是新北友善田園起源地，並逐漸擴散到各區，目前全市友善田園面積已達到227.5公頃之多，共196個農場參與。友善農業在雙溪區開花結果，不但產出許多安心、美味的農產，更有7.5公頃的荷花田可以欣賞，歡迎民眾把雙溪當作大自然教室，親身來體驗。

▲ 新北「戀戀雙溪荷所在」 夜賞蓮雙溪荷花季12日開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲ 上林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光－戀戀雙溪荷所在」活動。

7月12日上午的開幕式會有雙溪上林國小和柑林國小的小朋友帶來精彩鼓陣及舞蹈表演，還有貂山吟社帶來詩詞吟唱，展現雙溪古老的風情，讓民眾在音樂聲中觀賞嬌艷欲滴的睡蓮，體驗雙溪好山好水夏夜風情，穿梭在7.5公頃的荷花田，觀賞如火焰般綻開的荷花、紅黃紫白的香水蓮及圓葉浮水的霸王蓮。

雙溪區公所表示，除了白天的荷花嬌貴美艷，夜間的睡蓮也別有一番風情花，活動自7月12日至8月22日止，期間每晚7到9點都會點燈，民眾可提早前往，先到雙溪老街、連舉人古厝、虎豹潭溪或平林休閒農場等景點遊玩。

▲ 新北「戀戀雙溪荷所在」 夜賞蓮雙溪荷花季12日開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲ 雙溪區是新北友善田園起源地，目前全市友善田園面積已達到227.5公頃之多，共196個農場參與。

雙溪區公所說，傍晚時分到希望市集挑選友善、有機的蔬果，再前往荷花池欣賞睡蓮，還有機會聽見蟋蟀、夜鷺與青蛙所交織出另一場大自然音樂饗宴!公所也提醒，現場雖有照明設備，行走田埂時仍須注意安全。

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▲ 新北「戀戀雙溪荷所在」 夜賞蓮雙溪荷花季12日開跑。（圖／新北市農業局提供）

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