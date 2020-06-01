快訊／失蹤2天爸爸出來了！救女兒命喪北勢溪　遺體卡「落水點300m處石縫」

記者陳羿妏、陳以昇、郭世賢、陳豐德／新北報導

新北市雙溪區一家五口30日前往料腳坑附近遊玩，其中小女兒因拍照不慎落水，爸媽為了救起女兒雙雙跳下河，結果只有媽媽、小女兒上岸，爸爸卻遭湍急溪水沖走。妻女與搜索隊31日重回現場繼續搜索，截至下午3時許仍沒尋獲，歷經48小時後，1日稍早終於尋獲男子，不過男子打撈上岸後，已明顯死亡。

▲ 一家五口雙溪行！慈父為搶救滑落溪谷的小女兒反被大水沖走失蹤，搜救隊1日終於找到人了。（圖／ETtoday記者 翻攝）

▲溪水相當湍急。（圖／記者陳以昇翻攝）

事情發生於30日中午，失蹤的58歲胡姓男子帶著母親、妻子及兩名女兒前往雙溪的料腳坑北勢溪河床遊玩野餐，20歲小女兒開心待溪旁拍照，卻意外失足掉入溪中，心急的胡男與妻子見狀趕緊跳下水中救女，孰料，最後僅母女上岸，胡男則消失於湍急水流中。

新北消防搜救隊31日早上重回現場，沿著北勢溪往下游一路搜索，針對溪中石縫仔細尋找，而胡男的妻子及大女兒忍住滿腳泥濘，與搜救隊一同移動，妻女還含淚在岸邊狂喊「出來，不要躲了」、「我們回家啦！」，到下午3時許還是沒看到胡男身影。

▲尋找胡男身影時，妻女在溪邊含淚哭喊「不要躲了」，畫面令人鼻酸。（圖／記者陳以昇攝）

搜救隊1日上午8時出動1大隊、1中隊、5分隊共40名警義消入山搜救，而潛搜人員稍早11時20分許，在距離落水點約300公尺處「溪中石頭下方」找到胡男，只是打撈上岸後，胡男已明顯死亡，目前搜救隊正搬運遺體下山。

▲搜救隊潛搜人員於1日稍早於石縫尋獲胡男。（圖／ETtoday記者 翻攝）

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